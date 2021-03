Ogenj ušel izpod nadzora in se razširil v gozd

26.3.2021 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 13.13 je nad naseljem Slamna vas, občina Metlika, ogenj ušel nadzoru in se razširil v bližnji gozd. Gasilci PGD Slamna vas in Metlika so pogasili površino približno 550 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti v gozdu, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 15.20 pa je v gozdu pri Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini približno 700 kvadratnih metrov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.