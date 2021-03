Otrok padel s skirojem; popoldne dve delovni nesreči

27.3.2021 | 08:10

Simbolna slika (arhiv)

Včeraj ob 15.28 uri je na Černelčevi cesti v Brežicah otrok padel s skirojem in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Delovni nesreči

Včeraj ob 16.06 uri se je v naselju Gmajna, občina Krško, občan poškodoval z delovnim strojem. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli na kraju in nato prepeljali SB Novo mesto.

Ob 19.13 se je v kraju Cirje, občina Krško, moški poškodoval pri delu s traktorjem. Tudi njega so krški reševalci prepeljali v novomeško bolnišnico.

Požari v naravi

Ob 19.41 sta ob Novomeški cesti v Kočevju goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov so pogasili gasilci iz PGD Kočevje.

Ob 18.49 sta pod sv. Ano v naselju Dolenji Lazi, občina Ribnica, goreli podrast in trava. Požar na površini okoli 0.5 hektarjev so pogasili gasilci PGD Dolenji Lazi.

Ob 14.51 je v Titovi ulici v Radečah zagorela suha trava. Požar, ki se je tudi razširil na ostrešje zidanega objekta, so pogasili gasilci PGD Radeče in Jagnjenica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadrorništva Krško mesto na območju TP PC Drnovo predvidoma med 14. in 15. uro.

M. K.