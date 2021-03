VIDEO: Državni sekretar Uršič v Sevnici o oskrbi starejših v času epidemije; zbolevajo tudi precepljeni

27.3.2021 | 09:00

Cveto Uršič pred DSO Impoljca

Sevnica - Državni sekretar Cveto Uršič je skupaj s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in direktorico DSO Impoljca Darko Cizelj obiskal dom za starejše in bivalne enote na Dolnjem Brezovem. Na srečanju so govorili o življenju in delu v domovih starejših v času epidemije, normalizaciji razmer po covidu-19 ter o nadaljnjem razvoju oskrbe starejših.

Državni sekretar ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izpostavil, da vstopamo v tretji val epidemije, na kar nas opozarjata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in vladna strokovna skupina za covid-19. Zato so se v domu pogovarjali najprej o tem, kako so se domovi za starejše soočali z drugim valom.

Domovi, ministrstvi za delo in za zdravje ocenjujejo, da so se dobro in usklajeno odzivali. Ministrstvo za zdravje je tako s svojimi aktivnostmi lani poleti med drugim nudilo podporo pri nabavi opreme, občine so nase prevzele svoj delež, ministrstvo za delo pa je za dodatne zaposlitve v domovih za starejše zagotovilo 26 milijonov evrov, je dejal.

Poleg tega je izpostavil zelo dobro sodelovanje v drugem valu s civilno zaščito, Rdečim križem, Karitasom in drugimi nevladnimi organizacijami, šolami, zdravstvenimi domovi in domovi za starejše v regiji.

Dejal je, da je po zadnjih podatkih v domovih za starejše že več kot 20 okuženih s koronavirusom. Praviloma so to tisti, ki so bili že precepljeni oz. že dvakrat cepljeni, zato so tudi v veliki meri asimptomatični. V domu trenutno ni nobene okužbe ne med stanovalci ne med zaposlenimi.

"Recimo temu, da smo lahko pozitivno zaskrbljeni. Na eni strani pozitivno gledamo na zgodbo, ker so se domovi že v pripravah na drugi val usposobili, zaskrbljeni pa zato, ker se nam dogaja, da tudi tisti, ki so precepljeni, zbolevajo," je pojasnil v izjavi po srečanju, ki so jo posredovali z ministrstva.

Pohvalil je dom in lokalno skupnost, obenem pa pozval, naj ne pozabijo pravil stroke. Gre za dosledno spoštovanje pravil zdravstvene stroke glede sprejemov, rdečih con, čistih poti in uporabe zaščitne opreme. "Treba je povabiti vse stanovalce in tudi zaposlene, ki še niso cepljeni, naj se cepijo," je še pozval Uršič. Ob tem je razkril, da je približno tri četrtine vseh stanovalcev v domovih za starejše že cepljenih enkrat ali dvakrat, prav tako je cepljenih več kot 40 odstotkov zaposlenih.

Cizljeva in Ocvirk sta ob obisku državnega sekretarja izrazila zadovoljstvo. Cizljeva je povedala, da so se pogovarjali o aktualnih temah, in sicer o pripravah na izvajanje ukrepov za preprečevanje novega vnosa okužb, razvojnih strategijah zavoda, pa tudi o dolgotrajni oskrbi in razvoju socialnega varstva v Sloveniji.

Ocvirk pa je zadovoljno ugotovil, da so na srečanju odprli tudi temo bodočega razvoja dejavnosti na področju sociale, predvsem varstva starejših v občini.

STA; M. K: