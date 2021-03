Krkašem poraz pri prvakih

Celje - Uvod v 21. krog Lige NLB sta včeraj odigrali ekipi RK Celje Pivovarna Laško in MRK Krka, ki je v celjski dvorani Zlatorog morala priznati premoč gostiteljem, ki v letošnji sezoni še ne poznajo poraza, vse bolj pa se spogledujejo še z enim naslovom državnega prvaka. Do svoje devetnajste zmage so prišli brez težav, srečanje se je končalo s 33:21 (16:12).

* Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Pukšič in Satler.

* Celje Pivovarna Laško: Vujović, Gaberšek, Mazej 3, Dragašević, Razgor 1 (1), Cokan 1, Marguč 2 (1), Šarac 7, Grošelj, Poteko, Čepić 7, Horžen 4, Mlakar 3, Leban 1, Novak 1 (1), Načinović 3.

* Krka: Pavlin, Brajer, Radović, Bevec 1, Je. Avsec 1, Majstorović 2, Lončar 6, Jakše, Plut 4, Klemenčič 3, Rašo, Kukman, Windischer, Vidmar, Emeršič 1, Matko 3.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Krka 1 (0).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjani so na generalki za veliko zahtevnejši mednarodni obračun proti Parižanom v osmini finala evropske lige prvakov, ki bo 1. aprila v dvorani Zlatorog, brez težav premagali tekmece iz dolenjske prestolnice in so s 100-odstotnim izkupičkom na prvem mestu v ligi NLB. Ob tekmi več imajo pred drugouvrščenimi Velenjčani kar sedem točk prednosti, medtem ko Novomeščani ostajajo na predzadnjem mestu.

Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so takoj prevzeli nadzor nad Dolenjci in že v enajsti minuti povedli z 9:4, osem minut kasneje pa je prednost narasla na šest golov (13:7).

Novomeščani so v končnici prvega polčasa zaigrali bolje in ga končali z zaostankom 12:16. V drugi polovici tekme so Celjani stopnjevali igro, najvišjo prednost pa so dosegli tik pred zadnjim zvokom sirene.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Josip Šarac in Radojica Čepić, ki sta dosegla po sedem golov, v gostujoči pa Vladan Lončar s šestimi zadetki.

Izjave po tekmi:

Radojica Čepić, igralec Celja Pivovarne Laško: »Občutek je sijajen, začel sem tekmo za Celje od prve minute in vse bolj se vklapljam v ekipo ter povezujem s soigralci. Delali smo sicer malce preveč napak, ampak ne toliko, da bi kakorkoli ogrožalo rezultat, moramo pa to popraviti na treningih. Predvsem v prvem polčasu je bila nekoliko slabša realizacija, v drugem smo bolj stisnili in na koncu zabeležili zanesljivo zmago.«

Blaž Brajer, igralec MRK Krke: »Današnjo tekmo smo izkoristili predvsem kot priložnost za mlajše igralce, da dobijo priložnost in odigrajo tekmo proti Celju. Dokazali smo, da lahko igramo, da znamo igrati, manjka pa nam še izkušenj. A na naslednjih tekmah moramo dvigniti nivo, pokazati zbranost, predvsem pri zaključnih strelih moramo popraviti realizacijo, v obrambi pa igrati še bolj agresivno. Še imamo možnosti in izkoristiti jih moramo.«

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru, novomeška pa bo gostila Gorenje Velenje.

M. K.