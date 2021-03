Kozlovičeva napovedala prenovo novomeških zaporov in sodišča

Novo mesto - Ureditev, ki jo je ob razpravi o predlogu novele zakona o državnem tožilstvu v četrtek predlagala SMC in sicer, da bi tožilce v že začetih postopkih imenoval pravosodni minister, je možna, je ob robu včerajšnjega obisku v Novem mestu dejala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. V Evropi ima kar nekaj držav tako ureditev, je dodala.

Kozlovičeva je po delovnem obisku pravosodnih organov v Mestni občini Novo mesto in ob robu srečanja z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem ocenila, da bi podprtje takega amandmaja nedvomno rešilo "neko določeno trenutno situacijo".

Dolgoročno pa bi bilo "treba to vprašanje sistemsko urediti in urediti v redni zakonodaji, tako da se lahko potem jasno določijo pogoji in merila", je pristavila.

Prihodnje leto v prenovo zaporov in sodišča

Po obisku novomeškega sodišča in tamkajšnjih zaporov je sicer napovedala prenovo stavbe z zapori in sočasno prenovo sodišča. Za to naložbo so predvideli, da naj bi stala 4,9 milijona evrov. V načrtu za okrevanje in odpornost RRF sicer še ni zajeta, so pa zanjo že zagotovili milijon evrov.

Ta milijon bo sicer omogočil nadaljevanje tega projekta in kasneje njegovo uresničitev. Po načrtu naj bi prenovitvena dela začeli prihodnje leto in jih končali leta 2024. Obsegala naj bi celotno prenovo vodne napeljave, termo izolacijo zgradb, menjavo stavbnega pohištva in še druga naložbena dela, je navedla.

Z zaposlenimi v novomeških zaporih se je sicer med drugim pogovarjala o kadrovskih težavah, na sodišču pa ob načrtih za prenovo tudi o zakonodaji v pripravi. Pogovarjali so se tudi o plačnem položaju zaposlenih na sodiščih in o delovanju med epidemijo novega koronavirusa.

Pri tem so jo na novomeškem sodišču opozorili, da je pripad nerešenih zadev zaradi epidemije lani zrasel za približno 2,8 odstotka, predvsem pa so izpostavili, da je epidemija med ljudmi povzročila veliko stisk in da so zaradi tega pri izvrševanju sodnih odločb nastale določene težave.

Ministrica je obiskala tudi novomeško državno tožilstvo, ki ugotavlja predvsem kadrovski primanjkljaj. Dali so tudi pobudo, da bi za tožilce, glede na to, da jih je v državi premalo, uvedli povečan obseg dela. Dotaknili so se še sistema svojega varovanja, pri čemer jim bo ministrstvo pomagalo, je zatrdila in dodala, da bodo tožilstvu skušali pomagati tudi pri težavah z arhivi.

Kozlovičeva je še med drugim opozorila na možnost probacije ali druge priložnosti za posameznike oz. storilce in pri tem pohvalila novomeško občino. Namreč, "seznanjeni smo bili, da se na območju Novega mesta izvajajo dela v javno korist v 24 izvajalskih organizacijah", je pojasnila Kozlovičeva in še dodala, da je bila Mestna občina Novo mesto med prvimi, ki so začele s to obliko delovanja.

