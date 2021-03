Bronasti znak civilne zaščite Marjanci Cimerman

27.3.2021 | 10:00

Črnomelj - Župan Andrej Kavšek je dolgoletni sekretarki Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Marjanci Cimerman včeraj podelil bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Marjanca Cimerman je, kot omenmjenno, dolgoletna sekretarka OZ RK Črnomelj, saj to delo opravlja že od leta 2007. S svojim predanim delom ji je uspelo stkati razpredeno mrežo prostovoljcev, članov OZ RK Črnomelj, po celotni občini. Skoraj ni vasi ali zaselka, v katerem ne bi bili prisotni člani RK, katerih delo uspešno koordinira in vodi Cimermanova, sporočajo iz občine. V času epidemije se je ravno ta razvejena mreža pokazala kot zelo učinkovita. Pomoč, katero ssta bili ves čas epidemije nemoteni. ''Zaradi Marjančine skromnosti, njene osredotočenosti na delo in nudenja pomoči tistim, ki jo potrebujejo, njena velika dela ostanejo skrita očem javnosti. Niso pa ostale skrite iskrice upanja na boljši jutri, ki jih Marjanca s svojim dolgoletnim humanitarnim delom neutrudno prižiga že 14 let,'' ob podelitvi nagrade sporočajo z Občine Črnomelj.

Priznanje podeljuje poveljnik civilne zaščite RS Srečko Šestan - zaradi epidemioloških razmer tokrat v ožjem krogu s strani župana in poveljnika CZ Občine Črnomelj.

M. K.