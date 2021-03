Bodo Dolenjske lekarne ohranile svojo lekarno v Šmarjeti?

27.3.2021 | 14:00

Podružnična lekarna v Šmarjeti deluje od leta 2012.( Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V Šmarjeti od leta 2012 v občinskih prostorih deluje podružnična lekarna Dolenjskih lekarn iz Novega mesta. Zaradi negativnega poslovanja je občina lekarno vsa leta oprostila plačila najemnine, kar je sklenil občinski svet, a letos menda prvič ne bo tako.

Občinski svetniki so namreč na predzadnji seji soglasno sklenili, da občina Javnemu zavodu (JZ) Dolenjske lekarne ne bo več plačala najemnine, ki za okrog 70 kvadratnih metrov velik prostor znaša letno okrog 6.700 evrov. Kot je svetnikom pojasnil župan Marjan Hribar, ni več nobene osnove za to, zakonski rok je potekel.

Svetniki so v razpravi poudarili, da občani lekarno, ki deluje poleg zdravstvene in zobozdravstvene postaje, nujno potrebujejo in v kraju mora ostati. Župan jim je zagotovil, da lekarniška dejavnost v Šmarjeti nedvomno bo, dal je vedeti še, da se za prihod v Šmarjeto zanimajo tudi druge lekarne. Sicer pa soglasen sklep svetnikov ne pomeni, da z Dolenjskimi lekarnami ne bo pogovorov in da ne bodo iskali ustreznih pravnih rešitev za plačilo najemnine.

Odprto namreč ostaja vprašanje lani zaračunane najemnine, ki od januarja do novembra znaša slabih 6.200 evrov, Dolenjske lekarne pa so račun zavrnile. Na občini so menda njihov predlog za oprostitev plačila zaradi negativnega poslovnega izida prejeli, ko je bilo to že izdano, sklepi OS, ki bi oprostitev omogočili, pa ne morejo imeti učinka za nazaj.

V Šmarjeti vedno negativno poslovali

Do pogovorov med občino in lekarnami je v tem času res prišlo, na občini pravijo, da bodo kaj več za javnost povedali, ko bo sprejet dogovor oz. ko pridejo do rešitve.

Bolj zgovorna je bila direktorica Dolenjskih lekarn p.o., mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., viš. pred. Pravi da so bili o sklepu OS, da niso več oproščeni najemnine za podružnico v Šmarjeti, obveščeni. Konec leta 2019 so se z občino sestali na temo najemnine in se dogovorili za ponovno snidenje, a potem je prišla epidemija in »predvidevamo, da je bila zato zadeva postavljena na stranski tir z obeh strani in je zato prišlo do neljubega dogodka. V Dolenjskih lekarnah še vedno upamo na dogovor,« pove Abazovićeva.

Več o pogodbi, delovanju podružnične lekarne v Šmarjeti, za katero Dolenjske lekarne želijo, da tu ostane, ter še o marsičem, si preberite v novem tiskanem Dolenjskem listu.

L. Markelj