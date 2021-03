Število pozitivnih se je spet rahlo dvignilo; v MO Novo mesto 28 okužb; jutrišnji posvet na Brdu bo javen

27.3.2021 | 11:55

Včeraj so v Sloveniji opravili 6767 PCR testov in potrdili 1253 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 18,5-odstoten, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan pa se je dvignilo nad 900 in znaša 927. Pri 1000 zdrsnemo v rdečo fazo ...

Hospitaliziranih je 497 covidnih bolnikov, na intenzivni terapiji 107. Umrle so tri osebe s covidom-19.

Opravili so tudi 32.063 hitrih antigenskih testov. V domačo oskrbo so odpustili 62 oseb, je vlada objavila na Twitterju.

Sedemdnevno povprečje dnevno potrjenih koronavirusnih okužb se je v primerjavi z dnevom prej dvignilo za 32. Bolnišnično oskrbo so včeraj potrebovale tri osebe manj kot v četrtek, ena oseba manj je bila tudi na oddelkih za intenzivno nego. Včeraj je umrlo sedem oseb s potrjeno koronavirusno okužbo manj kot v četrtek.

Med regijami se edino Posavje še uvršča v rumeno fazo glede na povprečje okužb, tri regije (koroška, goriška in obalno-kraška) pa se uvrščajo v rdečo fazo. Ostale so v oranžni.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je državi trenutno 12.182 aktivnih primerov okužbe. Doslej je skupno umrlo 4011 oseb s covidom-19, je še razvidno s spletne strani sledilnika.

Jugovzhodna regija - včerajšnje v okužbe po občinah:

Novo mesto 28, Kočevje 10, Črnomelj 7, Trebnje, Šentjernej in Semič 5, Ribnica, Metlika, Mokronog-Trebelno, Žužemberk, Mirna Peč in Škocjan 3, Šmarješke Toplice in Šentrupert 2, Dolenjske Toplice in Loški Potok 1.

Posavska regija: Brežice in Krško 10, Sevnica 4, Radeče 2.

V SB Novo mesto je danes 27 covidnih bolnikov - včeraj jih je bilo 29, dva so odpustili.

Jutrišnji pogovor vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine o epidemiji covida-19 na Brdu pri Kranju bo potekal javno in ga bo mogoče spremljati tudi na vladni spletni povezavi.

M. K.