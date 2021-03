FOTO: Ogenj s trave na hišo: z motorno žago poškodoval prste na roki; pes ugriznil otroka

27.3.2021 | 18:20

Fotografije dopoldanskega posredovanja v Šentlenartu: PGD Brežice

Danes ob 9.29 si je v naselju Jelenik, občina Krško, pri delu z motorno žago občan poškodoval prste na roki. Reševalci NMP Krško so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Pes ugriznil otroka

Ob 9.51 je v naselju Bukošek, občina Brežice, pes ugriznil otroka. Zanj so poskrbeli v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci in reševalci do neodzivne osebe

Ob 9.48 je bila v Gabrovki pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica, v stanovanjskem objektu neodzivna oseba. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter omogočili vstop reševalcem ZD Ivančna Gorica do poškodovane osebe. Reševalci NMP UKC Ljubljana so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Na Brezovici nesreča

Ob 11.50 sta Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so opravili pregled kraja dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo pregledali na kraju.

Požar s trave na hišo

Ob 10.32 je v naselju Šentlenart, občina Brežice, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGD Brežice okolica in PGD Brežice. Požar se je s travnate površine razširil še na staro zapuščeno stanovanjsko hišo. Gasilci so požar lokalizirali, s pomočjo avto lestev pogasili ter opravili pregled s termovizijsko kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Brežice okolica.

M. K.