Potres v bližini Starega trga ob Kolpi; gorelo v dimniku in na travi

28.3.2021 | 08:40

Akcija pri Zajčjem Vrhu (foto: PGD Dolž)

Sinoči ob 20.49 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Starega trga ob Kolpi, 78 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Sodevcev, Dola, Vinice, Vukovcev, Bojancev in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Gorelo v dimniku ...

Ob 19.45 so v Trdinovi ulici v Novem mestu gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili goreče saje, odmaknili peč od dimnika, očistili dimniško tuljavo, odsvetovali kurjenje do sanacije dimnika in z detektorjem plinov izmerili prisotnost monoksida v posameznih stanovanjskih enotah.

... in v naravi

Ob 18.35 sta v bližini naselja Zajčji Vrh pri Stopičah, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Ob 22.03 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili okoli 50 kvadratnih metrov goreče suhe trave in podrasti.

Ob 22.24 je na Kolodvorski cesti v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 20.38 je v bližini plaže ob jezeru v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Odpirali vrata

Ob 21.55 so posredovali gasilci PGE Krško v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na stanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP PC Drnovo danes predvidoma med 14:00 in 16:00 uro.

M. K.