Trimo rutinirano v Mariboru

28.3.2021 | 09:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; RK Trimo Trebnje)

Maribor - Trebanjski rokometaši so v štajerski prestolnici upravičili vlogo favoritov. Po petnajsti zmagi, tokrat proti Mariboru Braniku s 34:31 (17:12), so se po točkah izenačili z drugouvrščenimi Velenjčani, ki bodo tekmo 21. kroga Lige NLB igrali v sredo, 31. marca, ko bodo gostili Ribničane.

Uvodoma se je na parketu dvorane Tabor odvijal izenačen boj, po izidu 5:5 pa so vajeti igre v svoje roke vzeli Dolenjci in polčas končali z vodstvom 17:12.

Varovanci gostujočega trenerja Uroša Zormana so v drugem polčasu sprva doživeli nekaj padcev in vzponov v svoji igri, sredi tega obdobja pa zaigrali udarno in učinkovito. Po njihovem vodstvu s 30:23 je bilo jasno, da bodo v Mariboru osvojili obe točki.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Darko Cingesar in Gal Cirar, ki sta dosegla po pet golov, v domači pa je prednjačil Tadej Sok z desetimi zadetki.

* Dvorana Tabor, brez gledalcev, sodnika: Štrigl in Ocvirk.

* Maribor Branik: Ferjan, Lorger, Zupanič, Planinšek 3, Veselinović 3, Sok 10 (3), Hočevar, Jerenec 1, Miličević, Košec, Blagotinšek, Rakita 2, Budja 4, Hedl 2, Golik 1 (1), Žabić 5, Lasica.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 3 (2), Didovič 4, Grojzdek, Radojković 5, Dobovičnik, Cingesar 5, Hamidović 4, Sarak 1, Kotar 3, Potočnik 3, Udovič, Grbič 1, Cirar 5, Florjančič.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 5 (4), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Maribor Branik 10, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

IZJAVI PO TEKMI:

Siniša Markota, trener Maribora Branika: "Tokrat nismo imeli razpoloženega vratarja. V obrambi smo bili dovolj gibljivi in agresivni, a nismo delali dovolj prekrškov. Trimo Trebnje je izkušena ekipa, ki zna to kaznovati. Gosti so dosegli par lahkih golov. Če želiš premagati tako čvrsto ekipo, moraš imeti razpoloženega vratarja, kar pa nam je na žalost manjkalo. Bo pa na naslednji tekmi bolje. Čestitke Trimu Trebnjemu za zasluženo zmago."

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega: "Fantom bi čestital za zmago. Vemo, da je v Mariboru vroč teren, tukaj ni lahko igrati. Tekma je bila v slogu sezone. Na trenutke igramo super in povedem za šest, sedem, osem golov, nato pa pridejo črne minute, v katerih se tekmec približa na tri gole. Nato se v ekipo naseli nekaj strahu, ampak to tako je. Še vedno smo neizkušena in mlada ekipa. Na tem moramo delati, je pa to seveda šport, žoga je okrogla, tudi Maribor Branik pa zna igrati rokomet. Gostitelji niso bili v podrejenem položaju, a so si moji fantje povsem zaslužili zmago.”

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Ljubljano, mariborska pa bo gostovala v Ormožu.

* Izidi, 21. krog:

- petek, 26. marec:

Celje Pivovarna Laško - Krka 33:21 (16:12)

- sobota, 27. marec:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 23:28 (10:16)

Slovenj Gradec 2011 - Koper 32:31 (13:13)

Butan Plin Izola - Jeruzalem Ormož 26:26 (11:13)

Maribor Branik - Trimo Trebnje 31:34 (12:17)

- sreda, 31. marec:

18.15 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

- prestavljeno:

Ljubljana - Dobova

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 19 0 0 648:457 38

2. Gorenje Velenje 18 15 1 2 548:446 31

3. Trimo Trebnje 19 15 1 3 575:506 31

4. Koper 20 11 1 8 568:546 23

5. Jeruzalem Ormož 21 11 1 9 626:629 23

6. Riko Ribnica 20 10 1 9 603:603 21

7. Slovenj Gradec 2011 21 10 1 10 584:590 21

8. Urbanscape Loka 21 9 2 10 538:553 20

9. Grosist Slovan 21 6 2 13 543:583 14

10. Dobova 18 7 0 11 491:531 14

11. Maribor Branik 18 6 1 11 475:484 13

12. Ljubljana 19 4 2 13 498:574 10

13. Krka 20 2 4 14 499:570 8

14. Butan plin Izola 19 2 3 14 444:568 7

M. K.; STA