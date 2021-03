Nova zmaga ŠD SU, prva tudi za Krko

28.3.2021 | 09:00

ŠD SU (foto: NTZS)

Po četrtem krogu 1. SNTL moški sta brez poraza le še dve ekipi, aktualni državni prvak Maribor in ŠD SU. Mariborčani so na derbiju v Puconcih s 5:2 premagali do zdaj vodilno Kemo I, za katero je bil to prvi letošnji poraz, Novomeščani pa so bili doma s 5:1 boljši od Xiom Mute. Do prve zmage je prišla Krka, ki je s 5:4 ugnala Mengeš I, ravenski Inter Diskont pa je bil s 5:1 boljši od Kajuh Slovana. Prvih dveh letošnjih točk se je v Izoli veselila tudi Savinja I, ki je zmagala s 5:2.

Novomeški ŠD SU ni imel težav, čeprav Uroš Slatinšek tokrat ni igral. Zato pa se je z dvema zmagama ob Juretu Slatinšku izkazal tudi mladi Jožko Omerzel, do ene zmage pa je prišel tudi Domen Zupančič. Za gostujočo ekipo z Mute je bil uspešen Boštjan Kraser.

Najbolj napeto je bilo v dvorani Drgančevju v Novem mestu, kjer je v odločilnem devetem dvoboju Aljaž Šmalcelj s 3:1 premagal Aljaža Freliha in s svojo edino zmago prispeval svoj delež k prvima točkama Krke v letošnji sezoni. Enkrat je bil za Krko uspešen še Tilen Novak, do treh zmag pa je prišel njen najboljši igralec, Lorencio Lupulescu. Za goste in Mengša sta po dvakrat zmagala Andraž Avbelj in Rok Trtnik.

Izidi četrtega kroga 1 .SNTL moški

NTZS; M. K.