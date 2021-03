Kontrolorji združenih ognjev se bodo usposabljali na območju Mirnske doline, Suhe krajine in Postojne

28.3.2021 | 11:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Slovenska vojska po vzpostavitvi akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega Centra kontrolorjev združenih ognjev na letališču Cerklje ob Krki med 15. marcem in 23. aprilom izvaja že 8. mednarodni tečaj. Udeležujejo se ga pripadniki oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Sodelujoči na mednarodnem tečaju kontrolorjev združenih ognjev se bodo od jutri do petka usposabljali v Mirnski dolini, Suhi krajini in na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna. Usposabljanje bodo podpirale posadke slovenskih vojaških letal in helikopterjev ter ameriških letalskih sil, potekalo pa bo med 9. in 18. uro, v četrtek tudi med 19.30 in 22.30.

V teoretičnem delu tečaja bodo slušatelji pridobili znanje za naloge kontrolorja in ga preverili v praktičnem delu. Tečaj vključuje tudi usposabljanje na novem taktičnem simulatorju, kjer bodo slušatelji izvajali zahtevnejše naloge.

15. polk vojaškega letalstva bo na postojnskem letališču v času izvajanja letalskih operacij zagotovil koordinatorja za usklajeno in nemoteno delovanje. V usposabljanje bodo vključili tudi 16. center za nadzor in kontrolo slovenskega zračnega prostora, ki bo skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij.

STA