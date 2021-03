Prenova Jurjevanjske drage poteka skladno s časovnico

28.3.2021 | 13:40

Črnomelj - Obiskovalci športnega parka v Jurjevanjski dragi so se nedavno lahko razveselili novih pridobitev – klopic, smetnjaka in javne razsvetljave. Kmalu bodo poskrbeli še za urejeno travnato površino.

Spomnimo, vadbeni park na prostem je bil urejen konec decembra, tudi s pomočjo 14.572 evrov, ki jih je Občina Črnomelj dobila preko razpisa Fundacije za šport. Tri mesece kasneje so, tudi na pobudo več občanov ob vadbenih napravah in mreži, po kateri radi plezajo predvsem otroci, končno postavili tudi smetnjak in klopici ter poskrbeli za ustrezno razsvetljavo.

»Vse navedeno je bilo načrtovano v času, ko bodo vremenske razmere boljše, saj je bil december za tovrstna dela neprimeren. Cena dobave dveh klopic in koša s postavitvijo, za kar je poskrbelo Javno podjetje Komunala Črnomelj, je bila 1.157,46 €, vrednost postavitve javne razsvetljave pa je znašala 4.930, 40 €, potrebna dela je opravilo podjetje EVI Črnomelj, d.o.o. Kot so še sporočili z Občine Črnomelj, so bila vsa sredstva zagotovljena v občinskem proračunu.

TRAVA BO, KAJ PA OSTALO?

Še vedno pa je na samem prizorišču precej blata oziroma odvečne zemlje. »Športni park v Jurjevanjski dragi se je urejal postopno in v skladu s časovnico,« poudarjajo na Občini. Skladno s to bo na površini posajena tudi trava, izvedba del je predvidena v začetku aprila. Mnoge mamice, ki spremljajo svoje malčke med igro v Jurjevanjski dragi, sicer opozarjajo, da bi bilo morda bolje, če bi na površine ob vadbenih napravah, ki so zdaj blatne, nasuli sekance, saj bo tudi trava potrebovala kar nekaj časa, da zraste. Se pa mlade družine, ki jih je v Črnomlju vse več, nadejajo tudi še kakšnih otroških rekvizitov. »Kakšen tobogan ali gugalnica bi bila ob vadbenem parku zelo dobrodošla,« je dejala ena od mamic, ki večkrat tedensko z otrokoma obišče to prizorišče.

Spet druge pa bolj kot blato ob samih napravah in klopicah ter pomanjkanje igral skrbi dejstvo, da so v preteklosti na prostranem travnatem območju Jurjevanjske drage že našli narkomanske igle. A tudi temu naj bi se v prihodnje, ob dejstvu, da bo to območje doživelo temeljito prenovo, vendarle izognili.

Na Občini Črnomelj sicer zagotavljajo, da prenova Jurjevanjske drage poteka v skladu s časovnico. »V letošnjem letu imamu torej v načrtu zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za vložitev vloge za pridobitev sredstev na razpisih, ki jih pričakujemo v letu 2022,« so sporočili.

Podrobneje o tem pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca