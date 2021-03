Strokovna skupina predlaga popolno zaprtje države; sobotni podatki slabi

28.3.2021 | 12:00

Posvet na Brdu (STA)

Strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje vladi enotno predlaga popolno zaprtje države od 1. do 11. aprila, je na sestanku političnega vrha s stroko na Brdu pri Kranju povedala vodja skupine Mateja Logar. Slednje je po njenih besedah nujno glede na vnovično naraščanje okužb.

Po besedah Logarjeve so omenjeni ukrepi nujni, če želimo v tretjem valu, v katerega sta po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja zakorakala ves svet in Evropa, z njima pa tudi Slovenija, zaščititi prebivalce in obdržati vzdržen zdravstveni sistem.

Kot izjema je po predlogu po besedah Logarjeve na velikonočno nedeljo druženje izven regij, in sicer do dveh gospodinjstev (pet odraslih oseb in otroci), sicer pa bi bilo gibanje v času zaprtja omejeno na regije. Šolanje bi potekalo na daljavo, v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol bi bilo poskrbljeno za nujno varstvo otrok staršev, katerih delo je pomembno za delovanje države.

Javni potniški promet bi v času zaprtja deloval po sobotnem oziroma nedeljsko-prazničnem razporedu, delo naj bi v največji možni meri potekalo od doma, zaposleni naj bi v čim večji meri koristili dopust. Zaposlene v t. i. kritični infrastrukturi, ki bi odhajali na delo, bi še naprej testirali, celoten čas pa izkoristili za čim hitrejše cepljenje.

Po vnovičnem odprtju države 12. aprila bi se po besedah Logarjeve šole znova odprle, ne glede na vladin semafor sproščanja. V preostalem delu bi znova ocenili stanje, nadaljevali pa z ukrepi po vladnem semaforju, ki bi jih sicer še enkrat pregledali in po potrebi popravili.

Po besedah Poklukarja so dodatni ukrepi potrebni, ker so se od zadnjega sestanka političnega vrha s strokovnjaki sredi marca epidemiološke razmere močno spremenile. Podatki namreč nakazujejo, da beležimo pozitiven trend okužb. "Še včeraj je bil sedemdnevno povprečje 927, danes je že 944," je dejal.

"Razlika med ukrepanjem in neukrepanjem je 500 smrti do 30. junija," je dejal. "Obstaja velika nevarnost, da zdravstvo ne bo vzdržalo, če ne ukrepamo," je dejal.

Po njegovih besedah je grožnja zlasti angleška različica virusa, ki ima 65-odstotno višjo sposobnost prenosa, katere pojavnost v zadnjem času v Sloveniji eksponentno narašča. Še pred enim tednom smo potrdili 541 primerov te različice, v zadnjem tednu pa 831, je dejal. Trenutno se različica širi predvsem v Velenju in Kranju.

Pri cepljenju mesec dni v zaostanku

Premier Janez Janša je predstavil dobave cepiv in med drugim povedal, da smo mesec dni v zaostanku. Tako do poletja ne bomo uspeli učinkovito ustavili virusa. Kot je dejal, iz podatkov jasno izhaja, da je pred nami april, mesec v katerem bomo ob obljubljenih dobavah lahko precepili najbolj ogroženo populacijo, a to še ne bo zelo vidno zaustavilo širjenja virusa, začelo pa bo vplivati na zmanjšanje posledic, torej na število hospitaliziranih in smrti. "V maju ob dobavi obljubljenih količin cepiv lahko računamo na neposredno zaustavljanje virusa in v juniju na to, da bomo lahko razglasili vsaj rumeno, če ne zelene barve in sprostili večino ukrepov," je ocenil.

Dodal je, da se vlada zaveda, da je sprejetje teh odločitev težko, saj bo to imelo finančne in socialne posledice. Učinki zaprtja in ukrepov pa bodo vidni, če bomo ukrepom sledili vsi, je opozoril.

Počivalšek proti strogemu zaprtju države

Imeli bomo tako ekonomske kot politične posledice, je posvaril minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek: "Vlada ne uživa dovolj zaupanja, da bi naše poteze javnost sprejela kot izraz skrbi za zdravje, zapiranje bi pomenilo konec dela," meni Počivalšek,

"Razumem stališče zdravstvene stroke in deloma je njihovo razmišljanje tudi utemeljeno. Želim si, da tudi v prihodnje zaščitimo 🇸🇮 gospodarstvo, zato predloga strogega lockdowna ne podpiram," pravi minister za gospodarstvo in dodaja, da bi morali nujno dopolniti strokovno skupino z drugim profilom strokovnjakov, "treba je nasloviti psihološki profil krize".

Počivalšek je izpostavil, da imamo še sedem oranžnih regij in da je višjo rast okužb zaznali v regijah, kjer je bila prej boljša epidemiološka slika. Omenil je, da se v regijah z odprtimi terasami lokalov ni povečalo število pozitivnih primerov.

"Analiza Trgovinske zbornice je pokazala, da je med njihovimi zaposlenimi le 0,00128% pozitivnih. Statistično je popolnoma naravno, da je procentualna rast v regijah, kjer je bila epidemiološka slika prej boljša, višja. Brez jasnih dokazov o vplivu gospodarstva na število okužb, enostavno ne morem pristati na to, da je zapiranje tega smiselno," je odločen Počivalšek.

Jelinčič: Ljudje so na koncu z živci

Prvak SNS Zmago Jelinčič se strinja s Počivalškom, da je popolno zaprtje države nesmiselno in bi bila grozljiva stvar. Ljudje so po njegovih besedah na koncu z živci. Sprašuje se, zakaj se NIJZ ne bolj posveti zdravljenju bolezni. Poudarja pa, da je treba kaznovati tiste, ki že predpisanih ukrepov ne upoštevajo. Opozarja še, da ni nadzora pri vstopu ali izstopu iz države. Prav tako je izpostavil, da se morajo potruditi za čim višjo precepljenost, ob čemer je čestital vladi za njena prizadevanja pri nabavi cepiv.

Epidemiologi: Vemo, da bodo težave, a je nujno

Iz nastopov epidemiologov na današnjem sestanku vrha politike s stroko na Brdu pri Kranju je razbrati, da se zavedajo, da bi enajstdnevno zaprtje države povzročilo težave, a je nujno, da tretji val zaustavimo že na začetku. Zaprtje bi bilo kratko, a učinkovito, je dejal direktor NIJZ Milan Krek.