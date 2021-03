Marta Medle darovala hišo za prostore KS Žabja vas

28.3.2021 | 15:20

Robert Sotler, Gregor Macedoni in Marta Medle (foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Podjetnica Marta Medle je v teh dneh s podpisom darilne pogodbe stanovanjsko hišo s funkcionalnim zemljiščem na parceli v Ragovem prenesla na Mestno občino Novo mesto. V hiši si bo prostore uredila krajevna skupnost Žabja vas. Z njimi imajo po besedah predsednika krajevne skupnosti Roberta Sotlerja že ustrezne načrte.

Kot je ob podpisu pogodbe povedal župan Gregor Macedoni, gre za res plemenito dejanje: »So ljudje, ki svoji skupnosti znajo vračati, ko to lahko storijo. Tak zgled je gospa Marta Medle, ki je s podpisom darilne pogodbe Mestni občini podarila hišo, ki bo namenjena "njeni" Krajevni skupnosti Žabja vas. Čudovita gesta, navdihujoč občutek za skupno dobro in pomembna pridobitev za krajane.«

Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik KS Žabja vas, ki je zadovoljen, da bo po več kot dvajsetih letih skupnost zopet dobila svoje prostore: »Veseli smo, da bomo imeli prostor, ki bo v osnovi namenjen sestankovanju, vsekakor pa je ključen cilj, da v novonastalih skupnih prostorih vnovič obudimo družabno življenje skupnosti vseh generacij, kar se je skozi leta izgubilo.«

Hišo, ki je stara več kot sto let, bo najprej potrebno ustrezno sanirati. Načrtujejo, da bo do konca leta zaključena zunanja sanacija, do prvega maja 2022 pa objekt v celoti. V prihodnjem letu želijo v okolico postaviti tudi nekaj otroških igral in klopi, pri tem pa upajo, da sredi prihodnjega leta v novih prostorih zaživijo tudi društva in posamezniki, med katerimi bodo tudi prostovoljci Rdečega križa, sporočajo iz mestne občine.

M. K.