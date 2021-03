Popolna zapora Andrijaničeve ceste iz Bršljina proti 'Tabletki'

28.3.2021 | 19:15

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V ponedeljek, 29. marca, bo izvajalec gradbenih del vzpostavil popolno zaporo na Andrijaničevi cesti od križišča s Cesto brigad do krožišča »Tabletka«. Iz smeri Bršljina vstop v krožišče »Tabletka« ne bo več mogoč, medtem ko ostala začasna prometna ureditev ostaja nespremenjena.

Dela v krožišču »Tabletka« potekajo v skladu s predvideno časovnico, ob tem sporočajo iz MO Novo mesto, potrebno pa bo torej razširiti območje popolne zapore prometa na Andrijaničevo cesto iz smeri Bršljina. V krožišče bo v prihodnje še vedno mogoče vstopiti iz smeri Ločne in iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod, medtem ko iz smeri Bršljina to ne bo več mogoče. Iz krožišča bo mogoče izstopiti v smeri proti Bršljinu in avtocestnemu priključku Novo mesto – vzhod. Popolna zapora cestišča iz smeri Bršljina bo predvidoma trajala do začetka junija.

Z vzpostavitvijo dodatne zapore bo izvajalec lahko dokončal odvodnjavanje, postavil razsvetljavo in ločilne otoke, zamenjal tlakovan pas v krožišču in robnike ter položil rondo robnike in denileator.

V času popolne zapore se bo promet preusmeril na državne in občinske ceste na relaciji Novo mesto-Mačkovec-NM (vzhod)-NM (zahod)-NM (Mala Bučna vas). Zaradi zapore izvoza proti Ločni ostaja obvozna cesta tudi Šmarješka cesta, kjer se bo dogovoru s Krajevno skupnostjo Ločna Mačkovec, Policijo in Medobčinskim redarstvom SOUOD izvajal poostren nadzor nad hitrostjo vozil. Preverjalo se bo tudi upoštevanje prometne signalizacije, sporočajo z novomeške občine.

»Gre za razširitev krožišča v t. i. super turbo krožišče, ki bo omogočalo večjo pretočnost. V času gradnje odseka tretje razvojne osi bo namreč dobro leto vzhodni avtocestni priključek za Novo mesto zaprt, zato bo to območje zagotovo zelo obremenjeno in je treba z ukrepi predhodno zagotoviti večjo pretočnost. So pa že danes pred gradnjo tretje razvojne osi veliki zastoji, zato ocenjujemo, da je ta projekt zelo pomemben za celotno novomeško prometno omrežje,« je ob podpisu izvajalske pogodbe, kot smo že poročali, poudaril novomeški župan Gregor Macedoni.

M. K.