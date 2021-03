S 1. aprilom popolno zaprtje države; kaj bo delalo, kaj bo dovoljeno in kaj ne?

28.3.2021 | 16:35

Spet bodo obvezne maske tudi na prostem. (Profimedia)

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od 1. do 12. aprila. Če bomo te ukrepe dosledno izvajali, dodatni ukrepi ne bodo potrebni, je po seji dejal premier Janez Janša in izpostavil, da smo v bitki s časom.

Kot je na novinarsko konferenci po seji vlade dejal Janez Janša, tempo cepljenja zagotavlja, da bomo tisto stopnjo precepljenosti, ki resno pomaga pri zaustavljanju epidemije, dosegli v juniju oziroma nekje na začetku poletja in da je do takrat treba sprejeti nekatere dodatne ukrepe predvsem zaradi razširjenosti tako imenovane angleške različice novega koronavirusa.

Ob tem je Janša omenil, da bo državna uprava prešla skoraj v celoti na delo od doma, in pozval, naj gospodarstvo sicer enako. Sprejeti ukrepi sicer posegajo tudi storitvene dejavnosti, šolanje in omejitev gibanja prebivalstva.

Počivalšek: Prevladal je zdravstveni vidik krize, prosim gospodarstvo, da nam zaupa

Kot je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne bo veljal za lekarne, bencinske servise, finančne storitve, pošto, dostavne službe, dimnikarske storitve (pri teh pod pogojem, da je v prostoru samo en izvajalec ali izvajalec in uporabnik) ter servisne delavnice za popravila in vzdrževanje motornih koles in koles.

Dovoljena bodo tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, osebni prevzem blaga ali hrane vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, prodaja blaga na daljavo, priprava jedi in pijač za dostavo, priprava in strežba jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Vse te storitve se bodo lahko izvajale brez obveznega tedenskega testiranja.

Z obveznim tedenskim testiranjem izvajalcev oz. s potrdilom o prebolelosti ali cepljenju pa bodo lahko med drugim obratovale prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah, kmetijske prodajalne, vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, tržnice, prodajalne s tehničnim blagom, trafike in kioski ter individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Počivalšek: Izrazil sem dvom v pričakovano učinkovitost zaprtja države, pozivam pa, da vsi ukrepe spoštujemo

Kot je poudaril Počivalšek, se zaveda, koliko prilagajanja in razumevanja bodo spet zahtevale takšne omejitve. Kljub temu je vse pozval k doslednemu spoštovanju ukrepov. "Vem, da vas prosimo za veliko žrtev in odrekanje. A verjemite, da drugače enostavno ne gre," je dejal.

Janša: Pozitivni učinki zaprtja bodo vidni po 12. aprilu, za zdaj velja, da gremo takrat nazaj na ukrepe po semaforju, če ne bo novih okoliščin

Janša je izpostavil, da neukrepanje pomeni najmanj nekaj sto dodatnih smrti do junija in da gre za zaustavitev javnega življenja za krajše obdobje, med 1. in 12. aprilom. Z 12. aprilom bi se namreč vrnili k vladnemu semaforju in sproščali ukrepe v skladu z njim.

Ostrejše omejitve pri prehodu meje že od ponedeljka

Že v ponedeljek pa bodo po Janševih besedah začeli veljati ukrepi na področju prehajanja državnih meja. Kot razlog je navedel alarmantno stanje v nekaterih državah Zahodnega Balkana.

Bistvena novost je, da ni več dovoljeno vstopati v rdeče države. "Za ta ukrep smo se morali odločiti, ker pričakujemo večji odhod v države bivše Jugoslavije, kjer se situacija slabša," je razložil notranji minister Aleš Hojs in dodal, da so naredili izjeme za tranzit potnikov, oskrbo z blagom in za zaposlene v mednarodnem transportu.

Ob vračanju v Slovenijo pa ne veljajo več hitri testi, ampak morajo imeti opravljen PCR test z negativnim izvidom. Ta test mora biti opravljen v državah schengenskega območja, PCR test opravljen na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Makedonije ne bo več veljaven in torej iz teh držav ne bo mogoče vstopati v Slovenijo vsaj do 12. aprila. Izjema so cepljeni in prebolevniki.

Omejitev gibanja znotraj Slovenije na statistične regije pa stopi v veljavo 1. aprila. Prehod bo dovoljen za cepljenje ali osebe z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 72 ur, prosto pa bodo lahko regije prehajal tudi osebe, ki so že prebolele covid-19 in imajo za to potrdilo zdravnika.

Na velikonočno nedeljo pa se lahko vse omejitve pozabijo. Dovoljeno bo prehajanje meja in druženje za člane dveh družin.

Tudi minister za obrambo Matej Tonin je poudaril, da se zaveda neprijetnosti razmer in utrujenosti od epidemije, a ukrepi za omejevanje stikov nimajo alternative. "Cepljenje je alternativa, a za zdaj še nismo zadostno zaščiteni," je poudaril.

Neukrepanje bi po njegovih besedah pomenilo najmanj 500 dodatnih žrtev. "Ključna vrednota je ohranjanje življenj, zato smo ukrepe podprli," je poudaril. Izkušnje iz tujine so po njegovih besedah namreč pokazale, da delni ukrepi ne dajejo dobrih rezultatov.

Maske znova obvezne tudi na prostem

Eden od novih, a že poznanih ukrepov, je obvezno nošenje maske na prostem.

Minister za zdravje Janez Poklukar je imel nehvaležno nalogo, da predstavi enega najbolj osovraženih ukrepov iz drugega vala, ki se torej z zaostritvijo med 1. in 12. aprilom vrača na mizo. To je obvezno nošenje zaščitne maske na prostem. Kot je pojasnil minister, so podatki o epidemiji zadnje dni skrb vzbujajoči. Za nove ukrepe obstaja več razlogov, a v prvi vrsti gre za to, da bo naše zdravstvo zmoglo in da se zaščitijo vsa življenja. »S tem si kupujemo tudi čas, da precepimo najbolj rizične skupine,« je dejal Poklukar ter dodal, da je treba omogočiti, da se ob zadostni precepljenosti v poletju življenje vrne v ustaljene tirnice.

Kot je torej navedel, se ponovno uvaja nošenje mask na vseh javnih prostorih, a z dvema izjemama, in sicer v primeru izvajanja športne aktivnosti na zelenih površinah, na katerih je dovolj prostora, ne bo pa obvezna tudi v avtomobilih, v katerih je prisotna samo ena oseba oziroma so prisotne osebe iz istega gospodinjstva.

Pouk na daljavo, vrtci razen za nujne primere zaprti

Od 1. do 12. aprila bo pouk potekal na daljavo, vrtci bodo zaprti. Vrtci in prvo triletje osnovnih šol bodo kljub temu zagotavljali nujno varstvo, v šolah bodo tudi otroci s posebnimi potrebami. Javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih, smučišča bodo zaprta. Tehnični pregledi se ne bodo izvajali.

Kot je na novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, bo nujno varstvo zagotovljeno za otroke v vrtcih in za učence od prvega do tretjega razreda osnovne šole, če so njihovi starši zaposleni v kritični infrastrukturi. Delo v vzgojnih zavodih bo potekalo nemoteno. "Šole bodo že jutri prejele vse potrebne okrožnice in usmeritve, časa za pripravo pa bo dovolj," je zagotovila.

Na področju športa bodo v času zaprtja države dovoljeni le vrhunski šport in treningi članov reprezentanc, sicer pa bo rekreacija dovoljena individualno ali z ožjimi družinskimi člani na prostem. Pri gibanju na prostem bo treba upoštevati že znana priporočila za preprečevanje širjenja okužb. Organizacija velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev bo lahko potekala nemoteno.

Omejitve bodo tudi na področju prometa. Javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih in skladno z znanimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Žičniške naprave in nihalke ne bodo delovale, s tem pa se v tem obdobju zapirajo tudi smučišča, je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Šole vožnje ne bodo smele delovati, prav tako bo prepovedano izvajanje pripadajočih izobraževanj. Začasno bosta onemogočena tudi opravljanje tehničnih pregledov in delovanje tahografskih delavnic. Vozniška in prometna dovoljenja, ki potečejo v tem obdobju, bodo podaljšana do 9. maja. Prepovedani bodo tudi letenje, vzletanje in pristajanje zrakoplovov v državi.

V državni upravi bo med 1. in 12. aprilom po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na delovnih mestih največ petina uslužbencev. Javnim uslužbencem, ki ne morejo delati od doma, priporočajo koriščenje dopusta ali ur, sicer pa zanje predlagajo napotitev na čakanje na delo. Državna uprava bo v tem obdobju izvajala le nujne naloge.

Začasno zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje, ki je predlog na današnjem srečanju s predstavniki politike tudi predstavila. Vodja skupine Mateja Logar je ob tem izpostavila, da so ukrepi nujni glede na vnovično naraščanje okužb, zaradi katerega smo v tretjem valu epidemije.

Znova omejitev gibanja na regije, zaprte tudi kulturne ustanove

Z zapiranjem javnega življenja bo od četrtka gibanje znova omejeno na regijo prebivališča. Pri tem bo veljala izjema, saj bo prečkanje regijskih meja dovoljeno na velikonočno nedeljo. Vrata bodo v četrtek znova zaprle vse kulturne ustanove, verski obredi bodo potekali brez vernikov, tudi v času velikonočnih praznikov, je danes sklenila vlada.