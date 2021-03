FOTO&VIDEO: V Novem mestu zmaga Nizozemcu, David Per peti

28.3.2021 | 20:30

Novo mesto - Nizozemec Marjin van den Berg je zmagovalec 6. izvedbe kolesarske dirke za Veliko nagrado Adrie Mobil, s petim mestom pa se je izkazal domačin David Per. Dirko z močno mednarodno konkurenco – nastopila sta tudi dve razvojni ekipi največjih moštev – si ji v spletnem prenosu ogledalo več kot 55 tisoč ljudi.

Dolenjska pomladna klasika se je odvijala po pričakovanjih, z napadi v začetku dirke in dolgim pobegom, ki pa zaradi ostrega tempa ekip s šprinterji ni mogel uspeti. A na zahtevni trasi se je glavnina vendarle močno razbila in v odločilne metre čez Kandijski most proti ciljni črti na Glavnemu trgu v Novemu mestu je prišlo skupaj le nekaj deset kolesarjev, korak pred vsemi pa sta bila Nizozemec Marjin van den Berg (Groupama – FDJ) in Italijan Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizane). V tesnem šprintu je bil malenkost močnejši van den Berg in tako zabeležil svojo prvo zmago v sezoni.

»Na dirki smo imeli res močno ekipo in fante sem prosil, da mi pripravijo dobro izhodišče za šprint, kar so naredili z odliko. V zadnjem zavoju sem bil tretji, nato pa takoj za kolesom Fiorellija. Vedel sem, da sem močan in dal sem vse od sebe. V neki točki sem že mislil, da bom padel, bila sva si zelo blizu in sam sem bil blizu ograje, a na srečo mi je dal nekaj prostora in lahko sem ga prehitel,« je bil zadovoljen Marjin, ki je spregovoril tudi o taktiki: »Le čez klance sem moral priti, nato pa ostati miren in zaupati ekipi. Tako sem storil in vse se je izšlo popolno. Moram se zahvaliti fantom. Občutki so super, to je moja prva zmaga v letošnji sezoni. Dirka je bila res težka in tako idealna zame. Tudi zaključek s šprintom manjše skupine je čisto po mojem okusu.«

Drugo mesto je torej zasedel Fiorelli, tretji pa bil Čeh Adam Ťoupalík (Elkow – Kasper). Najboljši Slovenec je bil David Per na petem mestu, ki je s tem razveselil tudi domače navijače kluba Adria Mobil. David po dirki ni skrival visokih ambicij: »Dirka je bila zelo težka, tako po profilu, kot po konkurenci. A to je naš domači teren in dobro poznamo te ceste. Še toliko težje je bilo v zadnjih kilometrih, nekaj prednosti so imeli kolesarji Bardianija in FDJ-a, ki so pripravili lep šprinterski vlak in to se je poznalo na rezultatih. Jaz sem se moral znajti sam, kar nekaj moči pa sem potrošil že pred šprintom. Bila je velika borba in čeprav sem imel skrito željo, da se uvrstim med prve tri sem tudi s petim mestom zadovoljen. Glede na potek dirke in konkurenco je to lep rezultat.«

Dirka za VN Adrie Mobil se je po letu dni premora znova izkazala za odlično pomladno preizkušnjo, ob manjšemu številu dirk v Evropi pa so morali organizatorji iz KK Adria Mobil celo zavračati ekipe. Vsem ljubiteljem kolesarstva pa so omogočili spletni prenos celotne dirke, ki ga je skupaj gledalo več kot 55 tisoč gledalcev, kar je velik uspeh za promocijo dirke in Slovenije ter popotnica za dvig motivacije pred prihajajočo dirko Po Sloveniji, katere prenos bo znova na Eurosportu in Televiziji Slovenija.

Direktor dirke Bogdan Fink je po prihodu vseh kolesarjev v cilj povedal: »S šesto izvedbo dirke za Veliko nagrado Adrie Mobil sem zelo zadovoljen. Imeli smo najmočnejšo konkurenco do sedaj, kljub velikemu številu kolesarjev pa je bilo na tej tehnično zahtevni dirki izredno malo padcev. Trasa je res težka, zato se je glavnina tudi razbila na toliko manjših skupin. Zelo zadovoljen sem tudi s petim mestom našega Davida Pera.«

Najboljši hribolazec na dirki je bil Nemec Matthias Mangertseder (Team Felbermayr Simplon).

G. S.; foto: Vid Ponikvar/Sportida

Galerija