Na parkirišču gorel avto, v Kerinovem Grmu pa odpadne gume

29.3.2021 | 07:10

Simbolna slika (foto: arhiv; D. R.)

Včeraj ob 16.27 je v Kotarjevi ulici v Šentjerneju na parkirišču gorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev so požar pogasili domačini. Gasilci PGD Šentjernej so vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Sinoči ob 22.53 so v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele odpadne avtomobilske gume. Požar so pogasili gasilci PGE Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 21.05 je v naselju Vejar, občina Trebnje, gorela suha trava z grmičevjem. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Tehnična in druga pomoč

Davi ob 4.47 je v Koštialovi ulici v Novem mestu onemogla starejša oseba padla v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so ji pomagali vstati in jo prenesli na posteljo. Do poškodbe ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu NOVOST-EINSIDLER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Metliki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JENKOVA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA na izvodu ROKVIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 10:00 na območju TP Dolenje Mladetiče, nizkonapetostno omrežje – Umek.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije, za področje nadzorništvo Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 1, nizkonapetostno omrežje – Proti Senušam med 7:30 in 14:30 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Peč Rožno, Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec lovski dom med 10:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Brežice grad, nizkonapetostno omrežje – proti Savi desno med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.