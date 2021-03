Pomoč črnomaljskim podjetnikom; kolikšna bo letos parkirnina ob Kolpi?

29.3.2021 | 18:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na svoji zadnji seji med drugim določili višino parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021 ter sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj. Ta je bogatejši za dva ukrepa.

Pravilnik prinaša ugodnejše razmere za podjetnike kot do sedaj, sporočajo iz občine, saj so do povračila dela stroškov plačane najemnine upravičena ne samo podjetja iz mesta Črnomelj, temveč iz območja cele občine Črnomelj. Ker z omenjenim ukrepom želijo spodbuditi razvoj podjetniških dejavnosti v (obstoječih stavbah) v vaških središčih, so iz pravilnika izločena območja poslovnih con. Za drugi ukrep, to je sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, so se odločili na podlagi prejetih pobud podjetnikov, ki so se glede takšne vrste pomoči zanimali neposredno pri občinski upravi, pravijo na občini.

Parkirnina ob Kolpi

Parkirnina na območju ob reki Kolpi bo letos znašala:

- 3,00 € za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;

- 6,00 € za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;

- 12,00 € za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

M. K.