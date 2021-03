FOTO: Matjaž Peterlin dvojni zmagovalec - pri cvičku in salamah!

29.3.2021 | 09:50

Dvojni zmagovalec Matjaž Peterlin z očetom Janezom in sinom Anžetom, ki sta mu pomagala držati vsa prejeta priznanja.

Podelitev priznanj sredi Škocjana.

Salamarji so iz rok predsednika DV Škocjan Francija Matka v dar prejeli predpasnik društva.

Najboljš trije salamarji: zmagovalec Matjaž Peterlin (v sredini), na levi Milan Jakše (2. mesto) in na desni Slavko Ponikvar (3. mesto).

Skupinska slika najboljših salamarjev v Škocjanu.

Škocjan - Prejšnji teden je v organizaciji Društva vinogradnikov Škocjan potekalo ocenjevanje vin in 16. škocjanska samalijada, na včerajšnji podelitvi na trgu Škocjana, ob potomki trte z Lenta - škocjanski vinogradniki so jo zasadili pred leti pod društvenimi prostori in ob skulpturi sv. Urbana, zavetnika grozdja, vina, vinogradnikov in vinogradov - pa so podelili priznanja. Čestital jim je tudi župan Jože Kapler.

Pri cvičku je slavil Matjaž Peterlin, ki je zmagovalni cviček pridelal na Vinjem Vrhu (ocena 16,10). Sledili so škocjanski vinogradniki: Marjan Oberč (16,03) ter družina Smrekar in Damjan Jerele (oba z oceno 15,87).

Naziv šampion ocenjevanja je pripadel kar dvema vinogradnikoma, katerih vina so dosegla najvišjo oceno. To sta Mirko Kirn iz Goriške vasi za modro frankinjo, letnik 2019, ter Janez Vide za zeleni silvanec, polsladko, letnik 2020 - ocena 18.20. Najboljšo modro frankinjo letnik 2020 je pridelal Primož Dimec (17,97), pri dolenjskem belem pa je slavil Franci Matko iz Malih Poljan z dolenjskim belim (16,53).

Predsednik škocjanskega vinogradniškega društva Franci Matko v splošni oceni pove, da so vina tudi po besedah predsednika ocenjevalne komisije Sama Hudoklina kvalitetna, je pa res, da je v oceno prišlo manj vzorcev kot običajno - 94, sicer jih je bilo tudi 150 in več. Razlog se skriva zlasti v res močni pozebi, ki je prizadela vinograde na njihovem območju in toči, opaziti pa je bilo tudi kar nekaj rahlega beksla. Decembra je zaradi covid-19 umanjkalo pokušanje mladih vin.

Salame na vrhunski ravni

Na 36. škocjansko salamijado je prišlo 35 vzorcev salam, ki jih je ocenjevala komisija pod vodstvom Milana Vrščaja. Imela je zahtevno delo, saj so bile vse vrhunske, primerne za državno ocenjevanje, zato so bile tudi razlike v ocenah med njimi zelo majhne, za desetinke.

Najboljša salama je delo Matjaža Peterlina z Vinjega Vrha (državni prvak je bil pred tremi leti), sledil je Milan Jakše in Slavko Ponikvar, oba gradiška salamarja iz šentjernejske občine. Sledili so še: Jože Fabijan, Marko Luzar, Božo Zupančič, Karel Udovč, Jan Sukovič, Franci Luzar, Matej Škrbec, itd.

Dvojni zmagovalec Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve, je bil zelo vesel laskavega naslova: »Vesel sem, da smo pridelali najboljši cviček, ki največ pomeni v vinogradništvu, najboljša salama pa potrjuje naša prejšnja uspešna leta.«

V priponki rezultati ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Škocjan.

Besedilo in foto: L. Markelj

