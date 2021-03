Za ukrep KOPOP nujna usposabljanja



29.3.2021 | 10:00

Steljniki

Travniški sadovnjaki (obe fotografiji: arhiv)

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Poteklo bo v treh terminih, in sicer v sredo, 31. marca, v sredo, 21. aprila, in v ponedeljek, 3. maja, sporočajo iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Usposabljanja za letošnje leto bodo potekala v spletni obliki preko aplikacije Webex. Ker vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oziroma ustrezne opreme za udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le-tem zagotovljene tudi druge oblike usposabljanja, zagotavljajo na ministrstvu. Tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti spletnega usposabljanja, bodo na e-naslov prejeli e-povezavo za ogled gradiva oziroma bodo po pošti prejeli tiskano gradivo.

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP in v obdobju 2014–2020 še niso opravila predhodnega usposabljanja. Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije:

- Posebni traviščni habitati,

- Traviščni habitati metuljev,

- Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov,

- Steljniki,

- Vodni viri,

- Ohranjanje habitatov strmih travnikov,

- Grbinasti travniki,

- Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri,

- Planinska paša,

- Visokodebelni travniški sadovnjaki,

- Ohranjanje mejic,

- Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in

- Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Usposabljanja bodo potekala tako, da bodo prijavljeni na spletno usposabljanje na e-naslov prejeli povezavo (link), preko katere bodo spremljali spletno usposabljanje. Po končanem usposabljanju bodo potrdilo o usposabljanju prejeli na e-naslov.

Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov: 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021 tako da izpolnijo e–prijavnico. Usposabljanje bo potekalo od 9:20 do 14:45 ure, Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na tel. številko 01/478-9016.

Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP, še sporočajo iz ministrstva.

