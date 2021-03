Vložena obtožnica zoper rejca psov, katerih napad je bil leta 2017 usoden za njegovo 71-letno mamo

Pse, ki so napadli žensko, so uspavali.

Novo mesto/Mavrlen - Novomeško okrožno državno tožilstvo je 4. marca vložilo obtožnico zoper rejca psov Miha Šuma zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti in mučenja živali, poroča STA. Obtožnica je bila vložena po tem, ko je bil napad njegovih psov septembra 2017, kot smo takrat poročali tudi na našem portalu, usoden za njegovo 71-letno mamo, ki je za njegovimi posledicami umrla v bolnišnici.

Obtožnica še ni pravnomočna, podrobnosti njene vsebine pa še niso znane, saj stranke z njo še niso seznanjene.

Napad treh pitbulov v naselju Mavrlen blizu Črnomlja, ki se je zgodil, ko je 71-letna ženska prišla hranit pse, so policisti sprva preiskovali kot dogodek in ne kot kaznivo dejanje, sina pokojne in lastnika psov pa so pod drobnogled vzeli zaradi suma mučenja živali.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po dogodku napovedala, da bodo uvedli postopke zaradi neurejene registracije psov, njihovih premikov in neprijave njihove vzreje, kasneje pa je podala tudi kazensko prijavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Tožilstvo je ovadbo prejelo 11. januarja 2019, konec tega meseca pa na novomeško okrožno sodišče poslalo zahtevo za sodno preiskavo, kvalifikacijo kaznivega dejanja pa je spremenilo v sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti ter mučenja živali.

Osem odraslih psov in pet mladičev, ki jih je Šum redil v domnevno neprimernih okoliščinah, so po dogodku odpeljali v zavetišče, tri najbolj agresivne pa so evtanazirali.

