Zadnji podatki o številu okuženih; Beović: Kupujemo čas; obstaja slovenska različica koronavirusa?

29.3.2021 | 11:00

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović (Twitter)

Včeraj so v Sloveniji opravili 1774 PCR testov in potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 16,2-odstoten, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa se je znižalo za eno na 943. Hospitaliziranih je 526 covidnih bolnikov, 112 na intenzivni negi. Šest oseb s covidom-19 je včeraj umrlo.

Hospitaliziranih je 27 covidnih bolnikov več kot dan prej, medtem ko se na enotah za intenzivno terapijo zdravijo trije manj kot dan prej. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili 16 oseb.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je število covidnih volnikov poskočilo na 31 (včeraj jih je bilo 27) - sedem novih so sprejeli, dva odpustili, en je žal umrl.

Nedelja je bila tako precej podobna prejšnji nedelji, skorajda enaka, a bodo več o poteku epidemije pri nas povedali podatki v naslednjih dnevih.

Slovenija je kot celota še vedno v oranžni fazi vladnega semaforja epidemije, vendar pa se z rastjo števila sedemdnevnega povprečja počasi približuje zgornji meji, ki je postavljena pri 1000.

Med regijami se edino Posavje še vedno uvršča v rumeno fazo glede na povprečje okužb, tri regije (koroška, goriška in obalno-kraška) pa se uvrščajo v rdečo fazo. Ostale so v oranžni.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 12.424 aktivnih primerov okužbe.

Beovićeva: Četudi bi cepili vse Slovence naenkrat, cepivo ne bi učinkovalo tako hitro, kot se dviga tretji val

Beovićeva je danes izrazila pričakovanje, da bosta dva tedna dovolj, da presekamo tretji val.

Vlada je včeraj potrdila predlog svetovalne skupine za covid-19 in za obdobje od 1. do 12. aprila sprejela ostrejše ukrepe. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je v oddaji Dobro Jutro na TV Slovenija potrdila, da nova zapora države med drugim prihaja tudi za to, da bi kupili čas in cepili čim več ljudi. "Če bi ta hip imeli cepivo, da bi lahko cepili vse Slovence naenkrat, še vedno to cepivo ne bi učinkovalo tako hitro, kot se dviga tretji val okužbe. Temu je namenjena zapora v naslednjih dneh," je pojasnila.

Ljudje siti omejitev

Izrazila je zavedanje, da so prebivalci že siti omejitev: "Siti smo epidemije, siti smo tega virusa, nič drugega nam ne ostane, kot da potrpimo še nekaj časa, verjetno do pozne pomladi, ko se bo stanje izboljšalo. Potrpimo v tem smislu, da premislimo, kaj je tisto, kar nam je v življenju pomembno. Prav gotovo je pomembno zdravje in življenje in potem nadoknadimo vse ostale aktivnosti. Se pa strinjam, da je izjemno neprijetno. Pred letom dni si nismo predstavljali, da se bomo še v naslednjem letu na tako radikalen način morali ukvarjati s tem virusom".

Poleg cepljenja tudi višje temperature

Kot omenjeno bo v veliki meri k upadu tretjega vala prispevalo cepljenje. Beovićeva je izrazila upanje, da bo tudi novi koronavirus postal kot drugi virusi, ki povzročajo okužbe dihal, sezonski. K nižjim številkam bo pozno pomladi oziroma predvsem poleti po njenem mnenju pripomoglo tudi gibanje na prostem. Pri višjih temperaturah se namreč virusi slabše prijemajo na celice dihal, je pojasnila. Vse našteto pa prispeva k temu, da je okužb poleti manj.

Jeseni pričakujejo bogat trg s cepivi

Slovenija je pri precepljenosti nekaj pod povprečjem po prvem prejetem odmerku in nekaj nad povprečjem po drugem odmerku. "Odločili smo se, da natančno sledimo navodilom, kako se daje drugi odmerek in s tem polno zaščitili večji del ljudi," je dejala. Pričakovati, da bomo vsi cepljeni v trenutku, je po njenem mnenju nerealno. V kratkem času ne pričakujejo novih registriranih cepiv, potrjenih za evropsko območje, v razvoju pa naj bi bilo nekaj deset cepiv v svetovnem merilu. Po besedah Beovićeve pa jeseni pričakujejo "bolj bogat trg s cepivi".

Imamo Slovenci svojo različico koronavirusa?

Ponovila je, da se je v Sloveniji razširila britanska različica virusa, da pa so prebolevniki in ljudje cepljeni s cepivi proti covidu-19, zaščiteni. Prisotna je tudi južnoafriška različica, vendar se ne širi v takšnem obsegu: "Upajmo, da bo tako ostalo, ker so tukaj cepiva nekoliko slabše učinkovita, v smislu preprečevanja okužbe, še vedno pa upamo, da uspejo zavreti do neke mere hude poteke bolezni".

Po preliminarnih analizah preiskav, ki jih opravljajo mikrobiologi, pa se kaže tudi, da imamo v Sloveniji posebno različico, ki je kombinacija novih različic in tega, kar nas je doletelo jeseni. Potrditve še čakajo.

Dejala je, da je posameznikov, ki po preboleli okužbi ponovno zboleli, malo, zlasti teh, ki so zboleli z očitno boleznijo, ne samo da so se okužilil. Opažajo pa okužbe pri že cepljenih osebah. Cepiva, ki najbolje preprečujejo okužbo so učinkovita v 95 odstotkih, kar pomeni, da med 100 izpostavljenimi posamezniki jih pet zboli.

Bosta dva tedna dovolj?

Evropa je žarišče okužb, še v petek pa so pristojni dejali, da šole niso gonilo okužb, so ponovili v oddaji. Je torej nujno zapirati šole? "Rezultati raziskav so različni. To, da šole niso gonilo okužb praviloma pomeni, da so šole odraz tega, kar se dogaja v populaciji, da je delež okuženih enak kot v splošni populaciji. To pomeni, da šole ne prispevajo dodatno k šrijenju virusa – kot zasebna druženja – so pa prostor, kjer se srečujejo zaposleni in učenci iz različnih okolij in na ta način prihaja do prenosa virusa," je pojasnila Beovićeva.

Na vprašanje, ali bosta slaba dva tedna dovolj, da presekamo val, pa je odgovorila: "Pričakujemo, da ja. Gre za dve povprečni inkubacijski dobi. Ne želimo si virusa eliminirati, ker je to nemogoče, a vsaj krivuljo moramo sploščiti, da pridobimo nekaj tednov, ko okužbe ne bodo pretirano naraščale in v tem času cepimo večji del prebivalstva".

M. K.