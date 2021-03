87-letnik pijan in brez vozniške vijugal proti Črmošnjicam

29.3.2021 | 13:00

Ilustrativna fotografija (foto: Bobo)

Črnomaljski policisti so v petek zvečer okoli 19. ure prejeli več klicev voznikov o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Semiča proti Podturnu vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Kršitelja, ki je večkrat zapeljal na nasprotni vozni pas in sprva znakov policistov ni upošteval, so ustavili pri Črmošnjicah. Ugotovili so, da 87-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,36 miligrama alkohola. Fiat pando so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreči pri delu - ena s traktorjem, druga s krožno žago



Policisti PP Krško so bili v petek obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Cirja, kjer je 75-letni moški v vinogradu vozil kmetijski traktor po klancu navzdol in se prevrnil. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

O nesreči pri delu na območju Jelenika pa so bili krški policisti obveščeni v soboto v dopoldanskih urah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih si je 80-letni moški hudo poškodoval roko pri delu s krožno žago. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, okoliščine pa policisti še preverjajo.

Ukradli BMW

V noči na soboto je z dvorišča stanovanjske hiše na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki nekdo ukradel osebni avtomobil BMW X6, sive barve, letnik 2017, registrskih oznak NM DT-435.

Avto poškodovali

V noči nasoboto je na parkirnem prostoru v Metliki neznanec poškodoval osebni avtomobil in povzročil za okoli 2000 evrov premoženjske škode.

Ukradel gorivo in motorni žagi

Na Griču pri Dobličah je nekdo iz delovnega stroja iztočil okoli 140 litrov goriva in ukradel še dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 2200 evrov.

Ko ga zapustite, avto izpraznite

V garažni hiši v Žlebeju v Novem mestu je v soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil. ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Žrtve vlomov v vozila so največkrat vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih nezavarovane puščajo različne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni in računalniki, ob tem sporočajo s PU Novo mesto. Storilci v vozila vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah tako, da razbijejo stekla na vozilu in poleg ukradenih predmetov povzročijo še premoženjsko škodo na vozilu. Občane pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov in vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot vrednost ukradenih predmetov.

Vlom v prodajalno

V noči na nedeljo je v Krškem nekdo skozi okno vlomil v prodajalno. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Na podvozju Afganistanec

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak na podvozju našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.