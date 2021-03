FOTO: Nov vrtec na Senovem odprl vrata

29.3.2021 | 15:15

Senovo - Najmlajši iz vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, letos jih vrtec obiskuje skupaj 132, so danes prvič prestopili prag novega vrtca na novi lokaciji. V novem skoraj ničenergijskem objektu z nekaj več kot 1300 kvadratnimi metri uporabne površine je osem oddelkov, razdelilna kuhinja, zbornica, kabineti, garderobe ter skupni prostor oz. telovadnica, sporočajo iz krške občine. Župan Miran Stanko je skupaj s sodelavci, ravnateljem OŠ XIV. divizije Senovo Vinkom Hostarjem in pomočnico ravnatelja vrtca Katjo Šribar otroke pospremil v nove prostore.

Kot je ob tem poudaril Stanko, skoraj ničenergijski objekt omogoča zelo visoko energetsko učinkovitost oz. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje (ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo), ''tako za najmlajše kot za vzgojiteljice pa so z novim objektom zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja in dela.'' Potem ko je bila v letu 2019 pripravljena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec, so se dela na novi lokaciji začela v lanskem aprilu in v marcu letos zaključila. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo občina iz državnih sredstev počrpala 2,28 milijona, od Eko sklada pa pričakujejo še dobrih 480 tisočakov.

V lanskem letu je Občina Krško poleg gradnje novega vrtca na Senovem v večnamenskem domu na Zdolah uredila nove prostore za enoto krškega vrtca na Zdolah, zaključila z rekonstrukcijo in gradnjo prizidka na OŠ Koprivnica in nadaljevala z aktivnostmi za umeščanje in gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru. Letos bodo začeli tudi graditi podružnično osnovno šolo in vrtec v Velikem Podlogu, še sporočajo z občine.

