FOTO: Gorelo v šentjernejskem podjetju; poškodovali plinovod

29.3.2021 | 18:30

''Na ponedeljkovo jutro so nas zbudili pozivniki,'' so začetek jutranje akcije opisali šentjernejski gasilci. (foto: PGD Šentjerne)

Danes zjutraj ob 5.13 uri je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju v industrijskem objektu zagorelo v sistemu odsesavanja. Gasilci PGD Šentjernej, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Mokro polje, Orehovica in Stara vas-Loka so požar omejili in pogasili ter pregledali območje s termo kamero.

Poškodovali plinovod

Ob 12.38 se je na Rostoharjevi ulici v Krškem pri izvedbi gradbenih del poškodoval plinovod. Gasilci PGE Krško so zavarovali širšo okolico, odstranili vse vire vžiga, opravili meritve koncentracije plinov in kraj varovali do zaključka sanacije plinovoda. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča na tirih

Ob 9.35 je naselju Pod Vrtačo v Sevnici vlak povozil osebo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč pristojnim službam na kraju.

Trčila na Titovi

Ob 15.02 sta na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli po vozišču razlite tekočine, nudili pomoč policistom ter reševalcem NMP Krško, ki so na kraju oskrbeli v nesreči poškodovane tri osebe in eno nato prepeljali v SB Brežice.

Na kraju najdbe uničili nevarni ostanek vojne

Ob 11.46 so v Gorenji vasi pri Čatežu, občina Trebnje, pri zemeljskih delih našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so v prisotnosti policije na kraju najdbe nadzorovano uničili protitankovski kumulativni izstrelek kalibra 89 mm, angleške izdelave, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Požari v naravi

Ob 11.59 sta v naselju Straža pri Raki, občina Krško, gorela suha podrast in grmičevje. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Senuše.

Ob 15.43 sta na Smuški cesti v Semiču goreli suha trava in podrast na površini okoli 1500 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so požar omejili in pogasili.

Ob 17.19 je na travniku in v gozdu na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela podrast na površini 1000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

