Gorelo tudi v ivanškem podjetju, dva sta se nadihala dima

30.3.2021 | 07:05

Gasilci včeraj popoldne pri naselju Hudeje (foto: PGD Trebnje)

Sinoči ob 21.53 je na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici v podjetju IMP armature zagorel filter na silosu. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so požar pogasili, silos ohladili, objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero in nudili prvo pomoč dvema delavcema, ki sta se nadihala dima, do prihoda zdravnika ZD Ivančna Gorica in reševalcev NMP Ljubljana, ki so ju na kraju oskrbeli in enega prepeljali v UKC Ljubljana.

Včeraj ob 17.17 sta pri naselju Hudeje, občina Trebnje, goreli suha trava in podrast v gozdu na površini okoli 1,25 hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo.

Ob 18.11 je pri naselju Hudo, občina Novo mesto, ob železniški progi v gozdu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 19.04 je ob ulici Livada v Novem mestu na brežini ob železniški progi gorela suha trava. Požar so na površini 200 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 21.16 so med naseljema Vejar in Gorenjim Medvedjim selom, občina Trebnje, gorele smeti, odpadni deli avtomobilov in podrast v gozdu. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI, izvod Zidanice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2;

- od 8.00 do 8.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID;

- od 9.00 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC;

- od 12.00 do 12.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELIŠČE;

- od 13.00 do 13.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG, TP MIHOVO, TP GOR. VRHPOLJE, TP GOR. IVAN DOL, TP TIČNICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO na izvodu LEVO V HRIB ZIDANICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP TO Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Jesenice predvidoma med 8.00 in 14.00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 9. in 12. uro na območju TP Sremič, nizkonapetostno omrežje – Pretvornik Grmada; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 1 nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi; ter na področju nadzorništva Krško mesto me 7.30 in 11. uro na območju TP Leskovec gmajna 1.

M. K.