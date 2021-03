ENSVET tudi v Ribnici

Ribnica - Župan Ribnice Samo Pogorelc je v družbi direktorice občinske uprave Ribnica in predstavnikov svetovalnice ENSVET iz Eko sklada tudi uradno odprl energetsko pisarno ENSVET v Ribnici na Škrabčevem trgu. Tam bodo občani deležni brezplačnega, strokovnega svetovanja pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.

Energetska pisarna v Ribnici se pridružuje delovanju 57. že delujočim pisarnam širom Slovenije.

Energetska pisarna bo za stranke odprta po predhodni najavi, ob četrtkih med 15. in 18. uro ter ob petkih med 11. in 14. uro.

