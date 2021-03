Železniške postaje z novimi parkirnimi mesti za kolesa; v Krškem nadzor s kamerami

30.3.2021 | 09:00

Kolesarnica na novomeški železniški postaji (foto: slo-zeleznice.si)

Ljubljana/Krško - Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju z okoljskim ministrstvom in družbo SŽ-Infrastruktura lani začela z gradnjo dodatnih parkirnih mest za kolesa na železniških postajah in postajališč. Na 27 lokacijah so jih dodali 2192. V prvi polovici tega leta načrtujejo javno naročilo za ureditev parkirnih mest za kolesa še na preostalih postajah.

Kot so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, so lani na 27 lokacijah vzpostavili dodatnih 2192 parkirnih mest za kolesa, od tega je 320 parkirnih mest namenjenih izposoji koles, 182 parkirnih mest pa električne polnilnice. Po novem je na slovenskih železniških postajah in postajališčih tako na voljo skupaj 3323 parkirnih mest za kolesa.

Lokacije so bile po pojasnilih direkcije opremljene z novimi pločevinastimi nadstreški, stojali in potrebno urbano opremo za uporabnike parkirišč za kolesa, kot so koši, klopi in servisni stebrički za popravilo kolesa.

Na osmih lokacijah (Krško, Zagorje, Trbovlje, Litija, Škofja Loka, Kranj, Domžale, Nova Gorica) so odslej parkirna mesta nadzirana s kamerami. Poleg novih parkirnih mest so uredili tudi površine za postavitev in ureditev sistemov za izposojo navadnih in električnih koles, ki sta pomembna elementa razvoja strategije mobilnosti v prihodnjih letih.

Vrednost izvedenih del, ki so financirana iz sklada za podnebne spremembe, znaša 2,96 milijona evrov, so še pojasnili na direkciji.

V prvi polovici letošnjega leta bodo objavili še javno naročilo za ureditev parkirnih mest za kolesa na preostalih 182 železniških postajah in postajališčih. Rok izvedbe je predvidoma do konca leta 2022.

STA; M. K.