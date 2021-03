Umrl na železniških tirih: 72-letnemu Sevničanu ni bilo pomoči

30.3.2021 | 09:45

Včeraj dopoldne nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni o nesreči na železniških tirih med Sevnico in Blanco, kjer je vlak povozil moškega. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti in po prvih ugotovitvah ter zbranih obvestilih je moški prečkal železniške tire na nezavarovanem delu v trenutku, ko je iz smeri Zidanega Mosta pripeljal potniški vlak. Strojevodja je pričel zavirati, moškega je na nevarnost opozarjal z zvočnimi signali, vendar trčenja ni mogel preprečiti. 72-letni moški iz Sevnice je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Kriminalisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 272 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov in najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev.

M. K.