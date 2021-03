Umrlo največ covidnih bolnikov v slabih dveh mesecih; ob novomeški spet tudi v brežiško bolnišnico

30.3.2021 | 12:00

Covidna bolnišnica bo v naši regiji poleg novomeške spet tudi brežiška SB. (foto: arhiv DL)

Povsem v duhu zadnjega tedna smo znova zabeležili rahlo poslabšanje epidemioloških razmer, a največ skrbi povzroča podatek o številu smrti, pripisanih covidu-19.

Ob 5395 PCR testih, ki so jih izvedli včeraj, je bilo potrjenih 1080 primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil tako znova precej visok, in sicer kar 20-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Prejšnji ponedeljek je bil nekoliko "boljši," a le za vzorec, ob 19,6-odstotnem deležu pozitivnih testov so potrdili 982 primerov okužbe. Več o trendu, ki smo mu priča, bo jasno v naslednjih dneh.

V Sloveniji je po podatkih sledilnika trenutno 12.585 aktivno okuženih prebivalcev.

Se je pa nekoliko znižalo število hospitaliziranih bolnikov v slovenskih bolnišnicah. Danes zjutraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 515 covidnih bolnikov (včeraj 526), od tega so na enotah za intenzivno nego ležali 103 (včeraj 112). Na žalost je po podatkih sledilnika v zadnjem dnevu s covidom-19 ali zaradi njega umrlo kar 16 bolnikov, kar je je največ od 9. februarja, ko je v enem dnevu umrlo 19 covidnih bolnikov. Vladni podatki sicer beležijo en smrtni primer manj.

Med občinami, kjer izstopa število novopotrjenih primerov okužb, so na vladni novinarski konferenci našteli Novo Gorico, kjer so včeraj potrdili 42 okužb, Šempter-Vrtojbo (11), Ajdovščino (10), Koper (34), Divačo (14), Sežano (16), Kranj (32), Škofjo Loko (14), Celje (77), Šentjur (19), Žalec (30), Novo mesto (22), Ljubljano (136) in Maribor s 59 potrjenimi okužbami.

Najmanjše sedemdnevno povprečje okužb beležijo v Posavju, Pomurju in na Gorenjskem. Medtem ko pa imajo višje povprečje o državnega v goriški regiji, savinjski, obalno-kraški, osrednjeslovenski, koroški, primorsko-notranjski regiji.

V Novem mestu vse več bolnikov, posavski bodo spet ostajali v Brežicah

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 36 covid bolnikov (včeraj 31), od tega osem na intenzivnem oddelku. Šest novih so v minulem dnevu sprejeli, eden je žal umrl.

Ker so se tako približali planirani zgornji številki hospitaliziranih covid bolnikov v bolnišnici za III. fazo, to je 38 bolnikov, so danes pozvali brežiško bolnišnico, da se tudi oni pripravijo na njiihovo hospitalizacijo. Iz Posavja imajo namreč v novomeški bolnišnici trenutno več kot 30 % covid bolnikov.

V Novem mestu bodo, kot sporočajo iz bolnišnice, še naprej ''v največji možni meri'' izvajali redne programe: ''Za razliko od prvega in drugega vala želimo zagotoviti izvajanje rednih programov, predvsem operacijskih, v čim večji možni meri, saj imamo zaostanke še iz prvih dveh valov.''

M. K.