''Krka skozi moje oči'' - zmagala fotografija Tomaža Mikca

30.3.2021 | 14:00

Zmagovalna fotografija Tomaža Mikca

Novo mesto - Ribiška Družina Novo mesto je kot organizator natečaja z naslovom Krka skozi moje oči skupaj s partnerjema v tem projektu, Zavodom Novo mesto in studiem Foto Asja, januarju lani razpisala fotografski natečaj na temo reke Krke. Sodelovalo je 20 fotografov (Alen Zulić, Anita Kožar, Darja Cesar, Darko Jakovac, Elica Pavlič, Erik Conteras Menciger, Jan Zalaznik, Joško Šimic, Jože Hanc, Juan Conteras, Jure Gombač, Luka Rifelj, Marina Menciger, Marko Habjan, Matjaž Šimic, Mitja Habjan, Stane Penca, Tomaž Mikec, Urška Juršak, Vane Urh) s skupaj 82 fotografijami.

Postavljalci razstave

Ocenjevalno komisijo so sestavljali Zoran Leko, Črt Šuštar (Ribiška družina Novo mesto), Matjaž Kuzma (Zavod Novo mesto), Damjan Kozjan (Foto Asja) ter mednarodno priznani fotograf Borut Peterlin. Člani so imeli težko delo, kajti odziv na natečaj je bil odličen in prispelo je veliko dobrih fotografij.

Ribiška družina Novo mesto je po presoji komisije in strokovnih utemeljitvah fotografa Boruta Peterlina 1. nagrado podelila Tomažu Mikcu, 2. Alenu Zuliću, 3. Stanetu Penci ter 4. Darku Jakovcu.

O prvonagrajeni fotografiji je Borut Peterlin dejal: "Na tej fotografiji se svetloba vali po vodi in avtor je z daljšim osvetlitvenim časom pričaral svilnatost gladine Krke, ki nežno teče proti morju. Fotografijo zaokroži objem mogočnih dreves, kot nemih opazovalcev. In tako vzdušje pozoren opazovalec podoživi, kar je magija fotografije, kot medija."

Fotografije so na ogled v Galeriji Kocka (Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto) do Svetovnega dneva Zemlje, 22. aprila.

L. M., foto: Zoran Leko