Miran Stanko predsednik Razvojnega sveta regije

30.3.2021 | 14:50

Foto: RRA Posavje

Krško - Na včerajšnji 93. redni seji Sveta regije Posavje so se seznanili z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje in vlogami, ki so še v postopku neposredne potrditve operacij na Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo.

Predstavljen je bil prvi osnutek Načrta za okrevanje in odpornost s predvidenimi področji financiranja v skupni vrednosti preko 5 mrd € sredstev, od tega je 2 mrd € nepovratnih. Izpostavljena je bila dilema, da je Načrt za okrevanje in odpornost naravnan izrazito centralizirano ter da ne upošteva Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zaradi česar bodo razlike med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo še večje, saj v Načrtu za okrevanje in odpornost ni vključenih najpomembnejših regijskih projektov, ki bi pomembno vplivali na hitrejše okrevanje regije po epidemiji Covid 19.

Konstitutivna seja Razvojnega sveta regije Posavje

Včeraj je potekala tudi konstitutivna seja Razvojnega sveta regije Posavje, ki jo sestavljajo župani posavskih občin, Alojz Tuhtar, Darko Gorišek, Janko Hrastovšek, Igor Arh, Danijel Levičar in Boris Orešek kot predstavniki gospodarstva ter Andreja Pavlin, Sašo Obolnar in Nataša Resnik kot predstavniki nevladnih organizacij.

Za predsednika Razvojnega sveta regije Posavje je bil potrjen aktualni predsednik Sveta regije Posavje mag. Miran Stanko, za podpredsednika pa predstavnik gospodarstva Igor Arh in Andreja Pavlin kot predstavnica nevladnih organizacij.

Seznanili so se z letnim poročilom o spremljanju regionalnega razvojnega programa za leto 2020, iz katerega je razvidno, da je regija Posavje v obdobju 2014 – 2020 iz Evropske kohezijske politike črpala 21 mio €, CLLD sredstev v višini 4,7 mio € in iz Programa razvoja podeželja 34 mio € ter z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje kot ključnim instrumentom regionalne politike.

Predstavljen je bil prvi osnutek Načrta za okrevanje in odpornost s predvidenimi področji financiranja.

Na obeh organih so se dogovorili, da glede na ugotovljene pomanjkljivosti Načrta za okrevanje in odpornost regija pripravi skupne pripombe na Načrt za okrevanje in odpornost in jih posreduje na Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

M. K.