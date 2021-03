Nepravilnosti pri cepljenju tudi v SB Novo mesto

30.3.2021 | 17:10

Zdravstveni inšpektorat je do ponedeljka izvedel 143 nadzorov nad izvajanjem strategije cepljenja proti covidu-19. Kršitve so ugotovili pri 21 cepiteljih, ki so cepili tudi tiste, ki niso spadali v prednostne skupine v skladu s strategijo, med njimi je tudi NIJZ. Izdana jim je bila ureditvena odločba, so pojasnili na inšpektoratu.

Ureditvena odločba pomeni, da je bilo kršiteljem naloženo, naj izvajajo cepljenje v skladu s strategijo.

Kršitve so tako ugotovili v Kliniki Golnik, v kirurškem sanatoriju Rožna dolina, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, v psihiatričnih bolnišnicah Begunje in Ormož, v splošnih bolnišnicah Nova Gorica, Jesenice, Novo mesto, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v zasebni ambulanti Sajovič Erna, v zdravstvenem domu Center, pa tudi zdravstvenih domovih Domžale, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Koper, Ljutomer, Tolmin, Velenje in zdravstvenem domu osnovno varstvo Nova Gorica.

Inšpektorji so obiskali tudi Zdravstveni dom v Kočevju, na katerega so se v zadnjem času vsule kritike nekaterih, saj so precepili bistveno več ljudi kot drugod, tudi že mlajše in zdrave posameznike. Na inšpektoratu so pojasnili, da nadzor v Kočevju še ni zaključen.

Zdravstveni inšpektorat je sicer te dni ostal brez glavnega inšpektorja, vlada je namreč v petek odločila, da z današnjim dnem razreši Darka Mehikića s tega položaja. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da je vlada to storila, ker je bil Mehikić izbran na razpisu za prosto delovno mesto in bo s svojim znanjem in izkušnjami okrepil ekipo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. "Minister se je glavnemu inšpektorju zahvalil za pomoč in sodelovanje," so dodali. Kdo bo nadomestil glavnega inšpektorja, pa niso odgovorili.

STA, M. K.