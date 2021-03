Sojenje Martinu Zaviršku: Bencin naj bi hotel politi po avtu, ne po ženi

30.3.2021

Usodnega dne je Martin doma našel listek z moškim imenom, za katerega mu je Nataša zatrdila, da sta prekinila stike ... (Svet 24)

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Martinu Zaviršku, ki mu tožilstvo očita umor žene Nataše na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, »ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimnega partnerja«.

Obtoženi Zaviršek je v pisnem zagovoru, ki ga je ustno dopolnjeval, podrobno opisal razmerje z ženo Natašo in dogajanje usodnega 12. avgusta lani, ko je Malo Račno pri Grosupljem pretresla družinska tragedija.

Kot je uvodoma poudaril, je bil rojen v delavski družini, v kateri je bil zaposlen le oče, mati pa je gospodinjila in skrbela za štiri otroke. Tako je tudi on moral že zelo zgodaj prijeti za delo. Z Natašo sta se zaljubila v mladosti. Sedem let sta bila par, poročena 23 let. Kmalu po poroki sta se jima rodila dva »čudovita otroka«. Najprej so vsi skupaj živeli pri njegovih starših, potem pa sta si z Natašo sama postavila hišo, v katero so se preselili leta 2004. Kljub garanju so si vsako leto poleti privoščili 14 dni morja, pozimi en teden smučanja. »Vse sva ustvarjala skupaj, z ljubeznijo, za otroka,« je poudaril. Ko sta otroka zrasla v »prava fanta«, sta dopustovala sama. Veliko sta hodila v hribe. »Držala sva se za roke, se poljubljala, se pogovarjala, kot dva najstnika,« je dejal in dodal: »Delala sva res lepe selfije.«

Za umor na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja Zaviršku grozi najstrožja kazen, 30 let zapora. (Bobo)

Do lanske pomladi je bilo vse »čudovito«

Vsako jutro sta se poljubila in si zaželela lep dan. Poljubila sta se tudi popoldan. Pa za lahko noč. Vsako jutro ji je skuhal kavo in stisnil svež pomarančni sok. Ji pripravil malico za v službo. Ji dnevno masiral noge. »Do pomladi 2020 je bilo najino življenje čudovito,« je poudaril. Marca lani pa je Natašin odnos nenadoma postal bolj hladen. »Spraševal sem jo, kaj je narobe, ljubezen moja. Iz dneva v dan je bila bolj nestrpna,« je dejal. Izgovarjala se je na službo, vprašal jo je, ali ima ljubimca, a je zanikala. Potem pa mu je nekega dne razkrila, da je sita službe, domačega kraja in hiše, z družino pa je vse v redu. Poigravala se je z mislijo, da bi se za nekaj časa odselila, da bi bila sama. Dodatne skrbi v življenju je Nataši potem povzročala mama, ko je zbolela za rakom.

Zatrjevala mu je, da sta samo prijatelja

Ko jo je nekoč zasledoval, ko mu je dejala, da gre na obisk k bolni mami, je ugotovil, da je zapeljala k neki drugi hiši. Potem pa jo je videl, kako se po cesti sprehaja z nekim moškim. Doma mu je pojasnila, da sta s tistim drugim samo prijatelja, da je itak prestar, da bi imela kaj z njim. Čez kakšen teden jo je spet zasačil pri pogovoru z drugim, ona pa mu je spet zatrdila, da sta samo dobra prijatelja. Na dan tragedije pa je doma med pospravljanjem našel listek z njegovim imenom, čeprav mu je zatrdila, da sta prekinila stike.

Pod nadstreškom si je odprl pivo in prižgal cigareto ter čakal, da pride iz službe. Spet sta se pogovorila, potem pa mu je nenadoma dejala, da bi rada prespala pri prijateljici v Kočevju. Odvrnil ji je, da lahko gre peš, ker bo avto onesposobil. Vzel je kantico bencina, da bi z njo polil avto in jo odvrnil od vožnje. »Ko sem dvignil kanto nad glavo, da bi polil avto, me je Nataša začela odrivati. Bencin sem polil po avtu in po njej. Ne vem, kaj mi je bilo, da sem potem prižgal cigareto, da bi se pomiril,« je pojasnil. Znašel se je v plamenih in začel bežati.

Hudo opečeno našel eden od sinov

Natašo je opečeno in v hudih bolečinah, njeni kriki so se slišali po vsej vasi, našel eden od sinov. Opekline je imela po 70 odstotkih telesa, od tega 50 odstotkov izjemno hudih, tako da je po 14 dneh oskrbe v ljubljanskem kliničnem centru izgubila boj za življenje. Za Martinom pa so za nekaj časa ostali le natikači. Začela se je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni vaščani, lokalni gasilci in policija s konji, droni in helikopterjem. Vendar ubežnika niso našli. V domačo vas je sam prišel po nekaj dneh, po roki je bil opečen, javil se je mami ter se naposled mirno predal policiji. »Še danes jo neizmerno ljubim, vse bi dal, da bi jo spet videl,« je poudaril med zagovorom.

M. R.

Upam, da so preiskovalci preverili njegov telefon in prejete ter odhodne klice. V kolikor sta se res tako oboževala, mora ta telefon imeti obsežno zgodovino medsebojnih klicev in sporočil. Lahko je govoriti o nečem, kar sta imela zgolj za štirimi stenami in ni prič, ki bi to potrdile. Sicer pa, če po nesreči nekoga zažgeš boš menda ja pomagal in klical na pomoč ter stal za tem, kar si storil iz malomarnosti. Ne pa zbežal. Psihologija.