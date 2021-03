Zaletel se je v vozilo avtovleke

30.3.2021 | 18:30

Tudi danes nekaj takšnih posredovanj gasilcev; slika je ilustrativna. (foto: PGD Šmihel)

Danes ob 15.24 sta se v Dolenjem Polju, občina Dolenjske Toplice, zaletela osebno vozilo in vozilo avto vleke. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi, eno so odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zjutraj ob 6.18 sta v Stari Cerkvi, občina Kočevje, na regionalni cesti Ljubljana–Kočevje trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalcem so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenih. Reševalci NMP Kočevje so poškodovance na kraju oskrbeli in enega prepeljali v UKC Ljubljana, drugega pa v ZD Kočevje.

Zagorelo v motorju

Danes dopoldne ob 10.46 je na regionalni cesti Dolenje Kronovo – Draga, občina Šmarješke Toplice, gorelo osebno vozilo. Zagorelo je v motornem prostoru. Požar so začeli gasiti mimo vozeči občani. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj dogodka, dokončno pogasili goreče vozilo, s termo kamero pregledali okolico in odstranili vozilo s ceste.

Gasijo večji gozdni požar

Ob 16.47 je nad naseljem Vejar, občina Trebnje, zagorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Trebanjski vrh gasijo večji gozdni požar.

Ob 14.17 so v naselju Telče, občina Sevnica, gorela podrast in posamezna drevesa v gozdu. Gasilci PGD Telče, Tržišče in Šentjanž so požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrih pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Telče.

Ob 16.34 so gasilci PGD Višnja gora pogasili približno 0.5 hektara goreče trave in drog električne napeljave ob Ciglerjevi ulici v Višnji Gori.

M. K.