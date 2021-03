Krška nuklearka od četrtka v remontu

31.3.2021 | 09:15

Direktor NEK Stane Rožman (foto: arhiv; A. K.)

Krško - Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po njenem 31. gorivnem ciklu v noči na četrtek zaustavili in izklopili iz omrežja ter v četrtek začeli njen predvidoma 35-dnevni redni remont. Tokratni remont bo zaradi kompleksnosti in števila izvajalcev izjemno intenziven in logistično zahteven, je ocenil predsednik uprave Neka Stane Rožman.

Po Rožmanovih besedah med remontom načrtujejo 40.000 aktivnosti, pri katerih bo sodelovalo 1800 delavcev tako iz lokalnega okolja kot Evropske skupnosti in ZDA.

Med remontom bodo zamenjali gorivo, izvedli preverjanje integritete in stanja materialov ključnih komponent, kot so reaktorska posoda, elementi reaktorja in uparjalniki, ter izvedli preventivna vzdrževanja na strojnem, elektro in instrumentacijskem področju.

Naslednji remontni segment bo vključeval zaključevanje programa nadgradnje varnosti, tako da bodo na primarni krog elektrarne priključili nove sisteme. V okviru izvenremontnih posegov pa bodo nadaljevali gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo. Tega so sicer začeli graditi 1. marca, projekt pa naj bi končali prihodnje leto, je še navedel Rožman.

Po podatkih Neka bodo s tokratno izključitvijo končali 31. gorivni ciklus krške nuklearke, ki so ga začeli z vključitvijo elektrarne v omrežje po končanem remontu oktobra 2019.

Vsa remontna dela bodo vodili in nadzirali zaposleni v Neku. Med remontom bodo zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov s svežimi. Izvedli bodo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so sistemi, strukture in komponente sposobni opraviti svojo nalogo.

V okvir preventivnega vzdrževanje spada remont pomožne črpalke napajalne vode, zamenjali bodo sklop motorja na dizelskem generatorju 2 ter izvedli preglede, ki jih predvideva 10-letni pregled komponent primarnega sistema oz. delov reaktorja z neporušnimi preiskavami.

Z metodo vrtinčnih tokov bodo pregledali polovico cevnih snopov uparjalnikov. Zamenjali bodo motor reaktorske črpalke z obnovljenim. Izvedli bodo tudi remont visokotlačne turbine in turbinskih ventilov ter opravili redno čiščenje cevnega snopa obeh uparjalnikov, pregled cevnega snopa kondenzatorja in popravili dno enega od dveh rezervoarjev za kondenzatno vodo.

V okviru programa nadgradnje varnosti načrtujejo 13 večjih tehnoloških posodobitev. Končana bo modifikacija drenaž na linijah tesnilne vode od reaktorskih črpalk - med prejšnjim remontom so bili vgrajeni drenažni cevovodi s pripadajočimi ventili za eno od dveh črpalk, letos bodo še za drugo.

Končuje se tudi sanacija oz. "navarjanje na erozijo odpornejšega sloja v glavnih cevovodih med visokotlačno turbino ter ločevalniki vlage in pregrelniki pare". V kondenzator bodo vgradili magnetne strukture, ki bodo zadržale kovinske delce in preprečevale njihovo pot skozi sistem ter zmanjšale degradacijske procese.

Izpeljali bodo še modifikacijo na dovodu pare za parno gnano črpalko pomožne napajalne vode, ki bo omogočala kontinuirano odvajanje kondenzata iz obeh prog glavnih parnih dovodov na črpalko.

Glavnina posodobitev je sicer del projektov programa nadgradnje varnosti, ki izhaja iz naukov industrije po dogodkih na Japonskem leta 2011 in upravnih zahtev ter obsega vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov za zagotavljanje hlajenja sredice v reaktorju in izrabljenega goriva. Projekti pomenijo še večjo odpornost elektrarne na naravne in druge malo verjetne dogodke, so pojasnili.

Z gradnjo dodatnih sistemov bo krška nuklearka po varnostnih merilih primerljiva z novimi jedrskimi elektrarnami. Dolgoročni program pa so zaradi zahtevnosti razdelili v tri faze. Med letošnjim remontom bodo preizkušeni in na obstoječe sisteme elektrarne priključeni sistemi iz tretje faze. Med njimi so nov neodvisni sistem za hlajenje sredice in zadrževalnega hrama, alternativni sistemi za varnostno vbrizgavanje, alternativni sistem za polnjenje uparjalnikov in električno napajanje nove, posebej utrjene varnostne zgradbe. Poleg tega bo po projektu nadgradnje varnosti na reaktorski črpalki vgrajen sklop visokotemperaturno odpornih tesnil.

Z dobrim vzdrževanjem in premišljenim posodabljanjem opreme med obratovanjem elektrarne ter s programom nadgradnje varnosti izpolnjujejo pogoje za dolgoročno obratovanje elektrarne, so med drugim zapisali v Neku.

STA