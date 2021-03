FOTO: Gorela drva poleg hleva

31.3.2021 | 07:00

Davi so že gasili v Zakotu. (foto: PGD Brežice)

Davi ob 4.28 so v Zakotu občina Brežice gorela drva poleg hleva. Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica, Bukošek in Cerina so požar pogasili, premetali drva in pregledali objekt s termo kamero.

Sinoči ob 20.27 je pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, gorela suha trava na površini okoli 15 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče.

Ob 18.05 je ob jezeru v Šalki vasi v občini Kočevje gorela trava. Intervenirali so gasilci PGD Šalka vas in Kočevje, ki so na štirih mestih pogasili okoli 300 kvadratnih metrov površine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VUKOVCI na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 9.00 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 12.00 do 12.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 13.00 do 13.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovainm iz TP ŽALOVIČE;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA - GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.