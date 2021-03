Visoka zmaga proti Rogaški

31.3.2021 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Te dni so v ligi Nova KBM na sporedu še zadnje tekme pred prekinitvijo tekmovanj zaradi poostrenih koronskih ukrepov. Krka je sinoči gostila vodilno Rogaško in jo na koncu visoko premagala z 80:60 (20:17, 37:28, 56:50) ter se na drugem mestu izenačila z Ljubljančani, kljub porazu pa Rogaška še ostaja prva. Tri tedne nazaj je Rogaška v domači dvorani po podaljšku v zadnji sekundi premagala Novomeščane, ti pa so se ji s sinočnjo zmago maščevali za ta poraz.

Gostje so sicer bolje začeli in povedli z 8:1. A nadaljevanje je bilo boljše za domače, ki so že v prvi četrtini tekmece hitro ujeli in jih potem tudi prehiteli. V drugem delu so hitro prišli do desetih točk naskoka in jih devet še obdržali ob polčasu.

A v tretji četrtini te prednosti še niso znali obdržati. Rogaška je izničila zaostanek (45:45), ni pa zmogla preobrata. Krka je spet pobegnila za šest točk.

Odločilnih za razplet tekme pa je bilo nato prvih pet minut zadnje četrtine. V teh so gostje zmogli le točko, Krka je spet prišla do dvoštevilčnega naskoka, ki ga je nato do konca tekme dvignila na 20 točk.

Pri zmagovalcih je Jure Škifič dosegel 21 točk, Vasilije Vučetić pa 18, pri Rogaški je bil s 15 najbolj učinkovit David Nichols.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Mohorič (Velenje), Misson (Škofja Loka).

* Krka: Barič 7, Škifič 21 (3:4), Lapornik 6, Camphor 8 (2:2), Stipčević 9 (3:3), Vrabac (1:2), Kosi 2, Škedelj 5 (1:2), Vučetić 18 (4:7).

* Rogaška: Vujačić 4, Nichols 15 (6:8), Zupan 7 (1:2), Gabrovšek 12 (4:6), Blackshear 8 (2:2), Božak 4 (2:2), Šantelj 10 (2:4).

* Prosti meti: Krka 15:20, Rogaška 16:22.

* Met za tri točke: Krka 13:36 (Škifič 3, Lapornik 2, Camphor 2, Stipčević 2, Vrabac, Škedelj, Barič), Rogaška 4:14 (Gabrovšek 2, Zupan, Nichols).

* Osebne napake: Krka 22, Rogaška 17.

* Pet osebnih: /

Izjava po tekmi:



Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Pričakoval sem težko tekmo, saj je Rogaška zelo neugoden nasprotnik. Vseh 40 minut namreč iščejo svojo priložnost. Na to smo dali največji poudarek, pa če začnemo izgubljati ali zmagovati. Bal sem se našega vodstva, saj se v nobenem trenutku tekme nismo smeli sprostiti. Mi smo to naredili, saj smo tretjo četrtino odprli slabo in v treh, štirih minutah izgubili prednost desetih točk. Potem smo ugotovili, da nam gre za nohte, se zbrali in začeli svojo igro. Prilagodili smo se njihovem menjavanju obramb in na koncu zasluženo zmagali. Želel sem več rotirati, tudi mlajšim dati več priložnosti, a ni bilo možno, tako da bodo morali priložnost iskati na naslednji tekmi.''

Pred prekinitvijo tekmovanj bosta danes še dve tekmi, tekmo 6. kroga bosta v skupini za obstanek igrala Zlatorog Laško in Hopsi Polzela, v skupini za prvaka pa bo še zaostala tekma 5. kroga Helios Suns - Ggd Šenčur.

S Splitom 7. aprila

Vodstvo košarkarske lige Aba je določilo nov datum tekme 23. kroga med Krko in Splitom, ki je prejšnji konec tedna odpadla zaradi okužb v splitski ekipi. Po novem se bosta moštvi pomerili v sredo, 7. aprila.