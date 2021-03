O tretjem valu ni več dvoma; v MO Novo mesto 39 okužb

31.3.2021 | 10:25

Tako visokega povprečja nismo imeli že skoraj dva meseca.

Včeraj je zdravstveno osebje opravilo 7.206 PCR testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 1.558. Delež pozitivnih izvidov je tako znova presegel 20 odstotkov in je tokrat pri 21,6 odstotkih, kažejo podatki covid sledilnika. Opravljenih je bilo tudi 24.124 hitrih antigenskih testov.

V bolnišnicah se zdravi 500 covidnih bolnikov, od tega 111 na enotah intenzivne terapije. Umrlo je sedem covidnih bolnikov. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 66 covidnih bolnikov, enega več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje se je povečalo za 39 v primerjavi z dnevom prej.

Za več kot tri odstotke in pol se je dvignilo skupno število aktivnih primerov, ki jih je zdaj 13.031, povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh pa je skočilo nad 1000, znaša 1001,9 in je najvišje po 7. februarju.

Včeraj so tako potrdili skoraj 300 okužb več kot prejšnji torek in skoraj 500 več kot v ponedeljek.

Število covidnih bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto pa je upadlo. Včeraj jih je bilo 36, danes pa 30 - sedem so jih namreč odpustili v domačo oskrbo, so pa enega novega sprejeli na zdravljenje.

Dodano ob 11.45:

Večina statističnih regij se glede na epidemiološko sliko nahaja v oranžni fazi. Posavska regija ostaja rumena, goriška, obalno-kraška in koroška regija pa rdeča. Maja Bratuša, ki je vodila današnjo novinarsko konferenco o covidu-19, je ob tem izpostavila, da se razmere zelo hitro poslabšujejo v goriški regiji, v obalno-kraški regiji se počasi izboljšujejo, poslabšujejo pa se tudi v osrednjeslovenski regiji.

Največ potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev beležijo v goriški regiji, in sicer 861, sledijo obalno-kraška (738,4), savinjska (724,2) in koroška regija (676,2). Osrednjeslovenska regija je s 623,8 okužbe tik nad slovenskim povprečjem (617). Najmanj potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh pa imajo v Posavju, in sicer 322,4 na 100.000 prebivalcev.

Glede na včeraj potrjene koronavirusne okužbe pa po navedbah Bratuše izstopajo občine Celje (74), Šentjur (21), Kranj (38), Domžale (26), Kamnik (43), Litija (25), Ivančna Gorica (23), Koper (61), Sežana (24), Nova Gorica (53), Novo mesto (39). V Ljubljani je bilo v torek potrjenih 183 novih okužb, v Mariboru pa 49.

Dodano ob 13.50:

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je opozorila, da se razmere poslabšujejo. Po njenih besedah se ljudje v anketiranju vedno manj trudijo razkriti podatek, kje bi se lahko okužili. Tako navajajo, da je vir okužbe neznan, anketiranje pa je zato "dokaj prazno", saj je izjemno težko dobiti podatek, kaj se dogaja v družbi.

Podatki pa, tako Čakš Jagrova, kažejo, da upada število potrjenih okužb med najstarejšimi, oskrbovanci domov za starejše pa med novimi okužbami predstavljajo minimalen delež. Cepljenje v domovih starejših je prineslo rezultate v smislu manjšega obolevanja oz. da če oseba vseeno zboli, potek bolezni ni težek, je dejala.

Po drugi strani pa po njenih besedah izrazito raste delež potrjenih okužb v delovni populaciji med 35 in 44 letom starosti in nad 54 letom. Pri otrocih in mladostnikih je narasel delež okuženih v starosti med 6 in 14 letom, največji porast pa je v starosti med 12 in 14 letom. Kot je navedla, delež v celotnem številu okuženih sicer ni izjemno velik, kaže pa, kje se v populaciji generira največ okužb. Med pedagoškim kadrom je, kot že ves čas, največ okuženih pri vzgojiteljih v predšolski vzgoji.

Pri tem je Čakš Jagrova poudarila, da je izjemno pomembno zaščitno obnašanje. Res je, da smo utrujeni in imamo morda vsega dovolj, ampak od vsakega od nas je zaščitno obnašanje "ne samo pričakovano in naprošeno, ampak mislim, da je to naša osebna moralna, etična obveza", je dejala Čakš Jagrova. Vse je pozvala, naj med prazniki presodijo, ali je nek obisk, ki je sicer glede na priporočilo možen, nujen, sicer pa je svetovala, da se zadržujejo v vsakodnevnih mehurčkih.

