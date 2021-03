Namerno trčil v avtomobil in ga potiskal več deset metrov

Včeraj okoli 15.30 ure so bili policisti obveščeni, da naj bi na območju PP Dolenjske Toplice voznik tovornega vozila namerno trčil v avtomobil in kraj nesreče zapustil. Policisti so takoj odšli na kraj, opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 38-letni voznik tovornega vozila na dovozni poti namerno trčil v avtomobil 51-letnega voznika, s katerim naj bi bila že dalj časa v sporu, in ga potiskal več deset metrov. Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila in prav tako lažje poškodovano potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 38-letnika izsledili in mu odvzeli prostost.

Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.

Dogodek je povezan s problematiko prometa po ozki javni poti na Dolenjem Polju v topliški občini, ki traja že vrsto let. Prizorišče smo danes obiskali s fotoaparatom in peresom, o tem bomo poročali v naslednji tiskani številki Dolenjskega lista.

Strgala se mu je veriga

Policisti PP Novo mesto so bili v popoldanskih urah obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo 20-letnika, ki naj bi padel s kolesom.Ugotovili so, da je moški kolesaril iz smeri Karteljevega proti Kamenju. Zaradi pretrgane verige je izgubil oblast nad kolesom, padel po vozišču in se huje poškodoval. O ugotovitvah bodo policisti s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Odvzel ji je prednost

Včeraj okoli 9. ure se je na cesti med Ribnico in Kočevjem v križišču z lokalno cesto iz Koblarjev zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik pri vključevanju v promet iz lokalne ceste odvzel prednost voznici, ki je pripeljal po prednostni cesti. Pri tem sta se oba voznika lažje telesno poškodovala. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Skriti na podvozju

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Na podvozju tovornega vozila srbskih registrskih oznak so odkrili še dva državljana Afganistana.

Dva tudi peš

Policisti PP Brežice so v Jesenicah na Dolenjskem prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

