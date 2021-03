Za storitveno cono Sejmišče Šentjernej evropski denar

Ljubljana/Šentjernej - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropsko denarno podporo za projekt ureditve cestne in komunalne infrastruktura v novi industrijsko-storitveni coni Sejmišče v Šentjerneju. Gre za dobrih 820.000 evrov vredno naložbo, za katero bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 440.000 evrov.

Občina Šentjernej bo v okviru projekta komunalno opremila industrijsko storitveno cono in s tem izboljšala pogoje za gospodarske dejavnosti in nastanek novih delovnih mest, je omenjena vladna služba sporočila danes.

Na coni Sejmišče v bližini severne šentjernejske poslovne cone bodo sicer zgradili devet večjih poslovnih zgradb, namenjenih storitveni oz. industrijski dejavnosti, in vso potrebno infrastrukturo za njeno delovanje. Z izvedbo projekta bo občina pridobila 2,88 hektara novo opremljenih komunalnih površin.

Janez Hrovat z oddelka za okolje in prostor šentjernejske občinske uprave je povedal, da gre za delno že opremljeno nekaj več kot trihektarsko zemljišče, katerega parcele so praktično oddane in naložbeniki znani. Dogovarjajo se le še glede enega zemljišča, je dodal.

Občina bo sicer poskrbela za cestno infrastrukturo, za odvodnjavanje in fekalno kanalizacijo, za elektro in vse druge potrebne vode, za plinovod, vodovod, javno razsvetljavo, pločnike in parkirišča.

Izvajalsko javno naročilo je občina objavila v torek, 30. aprila imajo odpiranje ponudb. Če ne bo zapletov, podpis izvajalske pogodbe načrtujejo konec maja in nato začetek gradbenih del. Rok za njihovo končanje je 20. september, je še povedal Hrovat.

