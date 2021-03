Miran Plut spet na sodišču: Za vlomilci ostajali oplenjeni in razdejani lokali

31.3.2021 | 13:30

Miran Plut je zaradi umora Jureta Erjavca zaprt že skoraj sedem let, kako dolgo bo v zaporu, pa bo odvisno tudi od razpleta sojenja v Črnomlju. (Foto: B. B.)

Črnomelj - Kmalu bo minilo sedem let, odkar je bil danes 30-letni Miran Plut z Jugorja pri Metliki zadnjič na prostosti. Zaradi umora Jureta Erjavca s Sel pri Dolenjskih Toplicah je junija 2014, dve leti po Juretovem izginotju, pristal v priporu. Novomeško okrožno sodišče ga je septembra 2015 obsodilo na 25 let zapora, kasneje pa mu je višje sodišče kazen znižalo na 23 let. Koliko časa bo Plut dejansko preživel v zaporu, pa bo odvisno tudi od sojenja, ki se je pred kratkim začelo na okrajnem sodišču v Črnomlju. Sodijo mu namreč zaradi niza vlomnih tatvin, ki naj bi jih leta 2010 zagrešil skupaj z državljanom Hrvaške Josipom Mađeruhom, občasno pa naj bi se jima na teh pohodih pridružil še takrat mladoletni Z. T.

Plut, ki še vedno vztraja, da ni umoril Jureta Erjavca in zdaj to dokazuje tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, je na črnomaljsko sodišče prišel iz zapora na Dobu, sojenje pa je ves čas spremljal vklenjen, tudi ko je odgovarjal na vprašanja sodnika Igorja Fortune in tožilke Maje Hutar. Ta je kakih 15 minut naštevala »podvige«, ki naj bi jih Plut in Mađeruh zagrešila od pomladi do jeseni leta 2010. Posebej aktivna naj bi bila v času med 6. avgustom in 11. septembrom, ko naj bi zagrešila kar devet vlomov v gostinske lokale v podeželskih dolenjskih in belokranjskih krajih.

Vlomilci so za sabo so tudi puščali pravo razdejanje, zato tožilstvo Plutu in Mađeruhu očita tudi več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari.

