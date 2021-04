Kako v Novem mestu od 1. do 12. aprila

31.3.2021 | 20:00

Novo mesto (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V času zaustavitve javnega življenja med 1. in 12. aprilom bo v Mestni občini Novo mesto javni potniški promet potekal po počitniškim delovnem času, nujno varstvo bo za vrtce in prvo triado šol skladno z vladnimi ukrepi na voljo za otroke staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi, množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 pa bo z izjemo prazničnega ponedeljka potekalo po ustaljenem urniku.

Tako bodo od jutri dalje v Mestni občini Novo mesto odprte vse linije javnega potniškega prometa, delovale pa bodo v skladu s počitniškim delovnim časom, ki zadeva enak vozni red vseh linij, z izjemo linije na relaciji Stopiče. S predlaganimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Več informacij o voznem redu je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Brez sprememb, razen na velikonočni ponedeljek, bosta delovala tudi Leon in Rudi. Minibus Leon, električno vozilo, ki vozi po mestnem jedru in njegovi okolici je občanom na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro, avtomobil Rudi, ki deluje na poziv in je namenjen vožnji starejših občanov in invalidov, pa bo skladno s priporočili na voljo predvsem v namen zdravstvenih storitev v tem obdobju.

V skladu z določili vladne Uredbe bo varstvo v vrtcih in prvi triadi šol na voljo le za zaposlene v kritični infrastrukturi, ki jih določa ustrezni Zakon. Vrtci, osnovne in srednje šole ter fakultete bodo sicer med 1. in 11. aprilom zaprti, izobraževanje v tem času poteka na daljavo. V osnovnih šolah je pouk dovoljen v oddelkih s prilagojenim programom in posebnim programom.

Zdravstveni dom Novo mesto bo še naprej izvajal testiranja po ustaljenem urniku, razen na praznični ponedeljek, v sredo in petek bo sicer potekalo testiranje po naslednjem razporedu: med 8. in 9. uro je testiranje na voljo za osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje; med 9. in 12. uro sledi brezplačno množično testiranje za splošno populacijo, med 12. in 16. uro pa se lahko testirajo zaposleni na področju VIZ. Testiranje za splošno populacijo bo zunanji izvajalec izvajal tudi ob torkih in četrtkih med 12. in 16. uro, vsa brezplačna hitra testiranja v sklopu Zdravstvenega doma Novo mesto je mogoče opraviti v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

I. V.