Goreli avtomobili

31.3.2021 | 20:30

Novo mesto - Danes dopoldne ob 11.50 je na parkirišču Zdravstvenega doma Novo mesto gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar. Vozilo je uničeno. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.22 je v Novem mestu v križišču Šmihelske in Kandijske ceste gorelo kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar. Vozilo je poškodovano. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.15 je v bližini naselja Bogneča vas, občina Mokronog—Trebelno, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Štatenberk so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

I. V.