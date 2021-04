Trčila motorist in avto

1.4.2021 | 07:05

Sinočnje gašenje pri Hrastovici (foto: PGD Mokronog)

Včeraj ob 17.12 sta v naselju Brod v Podbočju, občina Krško, trčila motorist in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na vozilih in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista do reševalnega vozila. Reševalci so voznico osebnega vozila prepeljali v UC Brežice, motorista pa v UC Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Pogorel lesen objekt

Ob 22.36 je na Perudini, občina Črnomelj, gorel pomožen lesen objekt. Gasilci PGD Vinica in Hrast-Perudina so pogasili objekt velikosti 8 x 5m, ki je bil v požaru uničen. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Travniški požari

Ob 15.22 je v bližini naselja Fučkovci, občina Črnomelj, gorela suha trava s podrastjo. Gasilci PGD Adlešiči so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 19.40 so na Poganškem vrhu v Novem mestu goreli kupi vejevja. Gasilci GRC novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 60 kvadratnih metrov.

Ob 19.59 je gorelo pri naselju Hrastovica, občina Mokronog-Trebelno. Požar ob železniški progi so pogasili gasilci PGD Mokronog. Zgorelo je približno tisoč kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Ob 19.41 so v Gornjem Brezovem, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, kjer so ob železniški progi goreli trije tramovi in trava. Gasilci so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JENKOVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu MAVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mirne z okolico na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Dolenje Laknice predvidoma med 9.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorica pri TEB, nizkonapetostno omrežje – Stolovnik Anže med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3 in Zakot 4 med 6.30 in 8. uro, Sromlje vas, nizkonapetostno omrežje – Desno Lastine – Kranjčič med 8. in 13. uro.

M. K.