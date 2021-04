Suhorobarji izgubili po hudem boju

1.4.2021 | 08:20

Foto: RK Gorenje Velenje

Velenje - Rokometaši ribniškega Rika so na včerajšnji tekmi 21. kroga lige NLB na gostovanju pri velenjskem Gorenju izgubili za gol razlike s 29:30 (16:15).

* Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika: Lah in Sok.

* Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 1, Tajnik 5 (1), Pajt 7 (4), Velić, Starc, Miklavčič 2, Drobež 3, Komar, Verdinek 3, Grmšek 3, Slatinek-Jovičić 1, Predovič, A. Kavčič 5.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 6, Horvat 3, Šolaja, Eskeričić 1, Gorenc, Đekić, Žagar 1, Knavs 5, Ranisavljević, Miličević 7, B. Nosan 1, Pucelj 4 (4), M. Nosan 1, Setnikar.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (5), Riko Ribnica 4 (4).

* Izključitve: Gorenje Velenje 10, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjski rokometaši so na zadnji domači tekmi pred enajstdnevno prekinitvijo državnega prvenstva po hudem boju na kolena položili tekmece iz Ribnice. Po njej so se zavihteli na drugo mesto, za vodilnimi Celjani zaostajajo pet, pred tretjeuvrščenimi Trebanjci pa imajo dve točki prednosti. Ribničani so kljub porazu zadržali šesto mesto v 14-članski ligi.

Rokometaši iz Šaleške doline so imeli status papirnatega favorita, a večji del dvoboja je kazalo na zmago njihovih tekmecev iz dežele suhe robe, ki so si po izenačenem prvem polčasu v začetku drugega dvakrat priigrali tri gole prednosti (19:16 in 20:17).

Izbranci gostujočega trenerja Gregorja Cvijića so nazadnje vodili v 50. minuti (25:24), v prelomnih trenutkih dvoboja pa s gostitelji vendarle nagnili tehtnico na svojo stran. Še v 55. minuti je bila tekma povsem odprta (27:27), nato pa so ose prek Timoteja Grmška in Kenana Pajta povedle z 29:27, prednost pa ubranile do konca dvoboja.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Kenan Pajt s sedmimi goli, dva manj sta dosegla Domen Tajnik in Aleks Kavčič. V gostujoči je Uroš Miličević dosegel sedem, Tilen Strmljan pa šest zadetkov.

Gregor Cvijič, trener Riko Ribnice: ''To je bil pravi derbi. Menim, da smo imeli pravi odnos in da smo se zares borili. Žal nismo bili dovolj zbrani v ključnih trenutkih igre, vratar Velenjčanov pa je tudi dobro branil. Ta predstava kaže pot za naprej."

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ribniška pa bo gostila Butan Plin Izolo.

* Izidi, 21. krog:

- petek, 26. marec:

Celje Pivovarna Laško - Krka 33:21 (16:12)

- sobota, 27. marec:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 23:28 (10:16)

Slovenj Gradec 2011 - Koper 32:31 (13:13)

Butan Plin Izola - Jeruzalem Ormož 26:26 (11:13)

Maribor Branik - Trimo Trebnje 31:34 (12:17)

- sreda, 31. marec:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 30:29 (15:16)

- prestavljeno:

Ljubljana - Dobova

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 19 0 0 648:457 38

2. Gorenje Velenje 19 16 1 2 578:475 33

3. Trimo Trebnje 19 15 1 3 575:506 31

4. Koper 20 11 1 8 568:546 23

5. Jeruzalem Ormož 21 11 1 9 626:629 23

6. Riko Ribnica 21 10 1 10 632:633 21

7. Slovenj Gradec 2011 21 10 1 10 584:590 21

8. Urbanscape Loka 21 9 2 10 538:553 20

9. Grosist Slovan 21 6 2 13 543:583 14

10. Dobova 18 7 0 11 491:531 14

11. Maribor Branik 18 6 1 11 475:484 13

12. Ljubljana 19 4 2 13 498:574 10

13. Krka 20 2 4 14 499:570 8

14. Butan plin Izola 19 2 3 14 444:568 7

STA; M. K.