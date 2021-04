Spremenjen vrstni red prednostnih skupin za cepljenje

1.4.2021 | 09:40

Foto: arhiv DL

Danes so začele veljati spremembe strategije cepljenja proti covidu-19, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden. S spremembami se je nekoliko spremenil vrstni red prednostnih skupin za cepljenje, prav tako bodo začeli uporabljati cepivo AstraZenece tudi pri starejših od 65 let.

Na prvem mestu so med prednostnimi skupinami še vedno zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih.

Nato sledijo starejši od 70 let, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujino. Po novem so v to skupino uvrščeni tudi udeleženci letošnjih Olimpijskih iger na Japonskem, ki so bili v besedilu strategije iz 1. marca uvrščeni v zadnjo prednostno skupino.

Ko bodo cepili drugo skupino, bodo na vrsto prišle osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let, ki sicer ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov.

V četrti prednostni skupini so poslanci DZ in državni svetniki ter del strokovnih služb, vlada in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje vlade, predsednik in urad predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v upravi za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski.

Nato bodo lahko cepljeni zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam.

Potem bo sledilo cepljenje ostalega prebivalstva po vrstnem redu prijav.

V skladu s spremembami strategije bodo lahko s cepivom AstraZenece, ki so ga doslej zaradi pomislekov o učinkovitosti pri starejših uporabljali le pri mlajših od 65 let, uporabljali tudi pri vseh starostnih skupinah. Nove študije iz Velike Britanije so namreč pokazale, da je učinkovitost tega cepiva pri starejših primerljiva z učinkovitostjo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech.

Vlada je sicer sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 3. decembra, a jo je sprva zaradi novih okoliščin posodobila 1. marca, nato še 10. marca. Vlada se je za vnovično spremembo strategije odločila, da bi odgovorila na dogajanje na terenu, je prejšnji teden pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. Dodal je, da epidemiološka situacija terja intenzivnejši pristop k rizičnim skupinam prebivalstva, in ocenil, da bi lahko vse ljudi v starostni skupini med 60 in 80 let cepili do konca aprila.

STA